الزمالك يرد على الأهلي: نحن نادي القرن الحقيقي بالبطولات وليس المجاملات

يحتفل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الجمعة، بذكرى مرور 20 عامًا على تتويجه بلقب نادي القرن الإفريقي.





وكان الأهلي قد توج بلقب نادي القرن في 22 مايو عام 2000، بحفل ضخم أقيم في جوهانسبرج وحضره صالح سليم رئيس القلعة الحمراء أنذاك.





وشهد نادي الزمالك صباح اليوم على أبواب مقره الرئيسي بميت عقبة، لافته ضخمة تشير إلى أحقية القلعة البيضاء بلقب نادي القرن.





وظهر على اللافتة شعار الزمالك يمينًا والكاف يسارًا، مصحوبة بتعليق "نادي الزمالك نادي القرن الحقيقي ، بالبطولات والإنجازات ، وليس بالمحسوبية والمجاملات".





وكان الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، قد شكل لجنة رباعية يترأسها أحمد جلال إبراهيم، من أجل تقديم شكوى عن أحقية القلعة البيضاء بالتتويج بلقب القرن الأفريقي.





وفي نفس السياق، أكد الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق، أن مجلس إدارة القلعة البيضاء قرر إقامة احتفالية بالأكثر تتويجًا في الألفية الثانية.





وتابع الغندور خلال برنامج زملكاوي على قناة الزمالك "مجلس إدارة القلعة البيضاء قرر عمل حملة إعلانية ضخمة على أسوار النادي كأكثر الفرق تتويجًا في القارة السمراء بالألفية الثانية، وبطل القرن الحقيقي".





وأكمل "سيقوم مجلس الأبيض بتنظيم احتفالية كبرى وذلك بعد عودة الحياة لطبيعتها بعد انتهاء أزمة كورونا".







