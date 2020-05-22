كريم فهمى يحاول مرة أخرى مع حبيبته بعد إهانة والده لها













عرضت مساء أمس الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل "ونحب تاني ليه"، الذى تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، تتخلله بعض المشاهد الكوميدية.وجاءت ضمن أحداث الحلقة الثامنة والعشرون، ذهاب مراد_كريم فهمى إلى منزل غالية_ياسمين عبد العزيز، وذلك بعد أنا قالت له داليدا_ صبا الرافعي أن المرأة تحب الرجل الذى يحارب من أجلها، وعندما ذهب إليها لم يجد أحد في المنزل سوا جدتها، فجلس معها وحكى لها ماحدث من والده، وأنه لا ذنب له فهو يحب غالية ويريد أن تعطيها فرصة أخرى، وأنه لن يتخلى عنها، فقالت له جدتها إنها ستحاول أن تقنع غالية وأن غالية ستكون من نصيبك.قصة مسلسل "ونحب تاني ليه"تدور أحداث مسلسل ونحب تاني ليه فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج."ونحب تاني ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز ويشاركها كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمى، وسوسن بدر، وإسلام جمال، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وليلى عز العرب، وتارا عماد، وصبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج مصطفى فكري، وتأليف عمرو محمود ياسين.مواعيد عرض مسلسل ونحب تاني ليه:مسلسل "ونحب تاني ليه" يعرض على قناة "cbc" في تمام الساعة 9 ونصف 9:30 مسًاء، وعلى أن تكون الإعادة الاولى الساعة 6 ونصف 6:30، والإعادة الثانية الساعة 4 ونصف 4:30 عصرًا.