عاجل| بسبب معاملته السيئة لمرضى كورونا.. إقالة مدير حميات منوف

أعلنت مديرية الصحة بالمنوفية، مساء الخميس، إقالة الدكتور أحمد السرسي، مدير مستشفى حميات منوف، بسبب معاملته غير اللائقة لمرضى فيروس كورونا.





وأعلن الدكتور نصيف حفناوي، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، تكليف لدكتور أنور محفوظ أخصائى الحميات بالمستشفى، مديرا للمستشفى لمدة 3 أشهر، خلفا له.





وأكدت مديرية الصحة أن هذا القرار عقب التصرف غير المسؤول الخاص بخروج مرضى كورونا من المستشفى صباح أمس الخميس، دون استكمال العلاج، معربة عن اعتذارها للمرضى وذويهم.





في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 223 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4217 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 4798 حالة، من ضمنهم الـ 4217 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 774 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 16 حالة جديدة.





وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 15003 حالة من ضمنهم 4217 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و696 حالة وفاة.



