مؤلف الاختيار يوجه رسالة للشهيد المنسي عقب انتهاء الحلقة الـ 28









وجه المؤلف باهر دويدار، رسالة إلى الشهيد البطل أحمد صابر منسي، وذلك عقب انتهاء الحلقة الـ 28 من مسلسل "الاختيار"، الذى يتناول قصة حياة الشهيد أحمد صابر منسى، ودارت أحداث الحلقة حول استشهاد منسى ورجاله في ملحمة كمين البرث.ونشر باهر دويدار، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، رسالة إلى الشهيد أحمد منسى، قائلاً "يارب تكون راضى يامنسى".مسلسل "الاختيار"يتناول قصة حياة الشهيد أحمد صاب المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.أبطال مسلسل "الاختيار"يشارك في بطولته بجانب أمير كرارة كلا من أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجيويشارك أيضاً مجموعة من النجوم كضيوف شرف فى أحداث مسلسل الاختيار، ‏الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد ‏إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، محمد رجب، صلاح ‏عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق، وآخرون‎.