إيتو: ليس ميسي .. بوسكيتس هوا الأفضل في برشلونة







أطلق النجم الكاميروني صامويل إيتو تصريحات نارية مساء اليوم الخميس حول الأفضل في تاريخ نادي برشلونة الإسباني.





تصريحات صامويل إيتو



وتحدث النجم الكاميروني صامويل إيتو في تصريحات صحفية مساء عن زميله في برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي: "الجميع يقول أن ميسي هو الأفضل في برشلونة، ولكني أعتقد أن اللاعب الأفضل هو سيرجيو بوسكيتس".





وأضاف صامويل: "بوسكيتس هو الذي يسمح للآخرين باللعب بشكل جيد، من خلال نقل الكرة، واللعب بشكل صحيح".





وأختتم إيتو تصريحاته: "إنه يضعهم في أفضل الظروف لتسجيل الأهداف، هذه هي كرة القدم الحقيقية".





تأجيل الدوري الإسباني "الليجا"



وفي سياق متصل أخد الاتحاد الاسباني لكرة القدم نفس القرار بناء على توصية الاتحاد الدولي لكرة القدم بتأجيل كافة منافسات الليجا الإسبانية لمدة أسبوعين بسبب تفشي فيروس كورونا وحرصا على سلامة الاعبين وجماهير المسابقة المحلية.





بطل الدوري الاسباني في حالة إلغاء الليجا بسبب كورونا



وعلى الجانب الآخر يواجه الدوري الاسباني نفس مصير التساؤلات في حالة قرار إلغاء منافسات الموسم الحالي من الليجا الإسبانية وهوية بطل المسابقة، حيث أجابت Sport الإسبانية عن مستقبل اللقب المحلي.





وأشارت صحيفة Sport الإسبانية أن خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني يدرس بشكل جدي استمرار منافسات الليجا بدون حضور جماهيري بسبب تفشي فيروس كورونا وعقب انتهاء فترة الحجر الطبي على لاعبي ريال مدريد.





وتحدثت الصحيفة الإسبانية عن هوية بطل الدوري وفقا لما تنص المادة 188 من أن اللوائح تعطي الحق والصلاحيات الكاملة للاتحاد الإسباني، في اتخاذ كافة القرارات في هذا الموقف مثل إلغاء المسابقة وتحديد هوية البطل.





وتنص لوائح رابطة أندية الدوري الإسباني على أن يكون تحديد هوية الفائز مرتبطاً بشكل كبير بقرارات الاتحاد الإسباني، ويأتي بعده موافقة الرابطة على الاقتراحات المقدمة.





وتتضمن الاقتراحات المحتملة أن يتم اعتماد جدول الدوري الاسباني على وضعه الحالي وبالتالي تتويج برشلونة الذي يتصدر الترتيب باللقب المحلي، مع مراعاة وضعية الوصيف للفريق المتصدر، ونتائج مباراتهما معاً في الدوري هذا الموسم.





وأشارت تليجراف إلى أن المقترح الآخر سيكون إقامة مباراة فاصلة على لقب الليجا الإسبانية بين المتصدر برشلونة والوصيف ريال مدريد والفائز يحصل على لقب النسخة الحالية من بطولة الدوري الاسباني لكرة القدم، في حالة إذا كان الفارق بين الفريقين لا يتجاوز الثلاث نقاط.





وتحدثت الصحيفة الإسبانية أنه في حالة رفض المقترحين الأول والثاني فإن خافيير تيباس رئيس الاتحاد الإسباني، سيُصدر القرار النهائي بنفسه، كونه صاحب الكلمة العليا وفقاً لـ الوائح.