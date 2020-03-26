عاجل.. الأهلي يصدر قرارًا ناريًا ضد لاعبي الفريق

اتخذت إدارة النادي الأهلي قراراً رسمياً ضد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بعد الظهور المكثف في الفضائيات خلال الفترة المقبلة.





وأصدر عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي قراره بمنع اللاعبين من الإدلاء بأي تصريحات لوقفهم عن الظهور المتكرر في وسائل الإعلام.





ونقل عبد الحفيظ رسالته لجميع اللاعبين عبر الجروب الخاص بالواتساب والذي حذرهم فيه من عدم التصريح لأي وسيلة إعلامية إلا بعد الرجوع له والحصول على موافقته.





يذكر أن الأهلي يوقف النشاط الرياضي في جميع فروع النادي خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد.



