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أسعار الذهب اليوم الجمعة 27-3-2020.. المعدن الأصفر يترفع 10 جنيهات

الجمعة 27/مارس/2020 - 12:00 ص
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أسعار الذهب
أسعار الذهب
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أسعار الذهب في مصر

ارتفعت أسعار الذهب في مستهل التعاملات اليوم الجمعة، ليربح سعر جرام الذهب بنحو 10 جنيهات بعد أن شهد حالة من التذبذب خلال تعاملات الأمس، وتتابع بوابة الفجر أسعار الذهب أول بأول:


أسعار الذهب في الصاغة

جرام الذهب عيار 24 سعر 822.88 جنيهًا

جرام الذهب عيار 21 سعر 720.04  جنيهًا

جرام الذهب عيار 18 سعر 617.17 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب 5,760 جنيهًا


أسعار الذهب اليوم 

سجل الذهب عيار 18 سعر 617.17 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر720.04 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر  822.88 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,760   جنيه.


أسعار الذهب الأن

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

803 إلى 810

عيار 22 

736 إلى 743

عيار 21

703 إلى 709

عيار 18

603 إلى 608

عيار 14

469 إلى 473

عيار 12

402 إلى 405

الاونصة

24.987 إلى 25.200

الجنيه الذهب

5,624 إلى 5,672

الكيلو

803.429 إلى 810.286

 

 

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 822.88جنيه       

 52.68 $

سعر الذهب عيار 22

 754.31جنيه

 48.29 $

اسعار الذهب عيار 21

720.04 جنيه       

46.10 $

اسعار الذهب عيار 18

617.17 جنيه

39.51 $

سعر الذهب عيار 14

480.02 جنيه

30.73 $

سعر الذهب عيار 12

411.44 جنيه

26.34 $

سعر الذهب عيار 9

308.54 جنيه

19.76 $

اسعار أوقية الذهب

25,592 جنيه

1,639 $

اسعار جنيه الذهب

5,760 جنيه

368.80 $

اسعار كيلو الذهب

822,881 جنيه

52,685 $


أسعار الذهب عالميًا:

ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر يونيو بنحو 1.1 بالمائة بما يعادل 17.80 دولار إلى 1651.20 دولار للأوقية بعد أن سجل مستوى 1612 دولاراً للأوقية في الاتجاه الهابط التداولات، ومستوى 1677.20 دولار للأوقية في الاتجاه الصاعد خلال الجلسة.

وارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 1.4 بالمائة بما يعادل 223 دولاراً إلى مستوى 1640.17 دولار للأوقية.


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