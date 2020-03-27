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أسعار الذهب اليوم الجمعة 27-3-2020.. المعدن الأصفر يترفع 10 جنيهات
الجمعة 27/مارس/2020 - 12:00 ص
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أسعار الذهب في مصر
ارتفعت أسعار الذهب في مستهل التعاملات اليوم الجمعة، ليربح سعر جرام الذهب بنحو 10 جنيهات بعد أن شهد حالة من التذبذب خلال تعاملات الأمس، وتتابع بوابة الفجر أسعار الذهب أول بأول:
أسعار الذهب في الصاغة
جرام الذهب عيار 24 سعر 822.88 جنيهًا
جرام الذهب عيار 21 سعر 720.04 جنيهًا
جرام الذهب عيار 18 سعر 617.17 جنيهًا
سعر الجنيه الذهب 5,760 جنيهًا
أسعار الذهب اليوم
سجل الذهب عيار 18 سعر 617.17 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر720.04 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 822.88 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,760 جنيه.
أسعار الذهب الأن
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
|
الوحدة
|
سعر الذهب بالجنيه المصري
|
عيار 24
|
803 إلى 810
|
عيار 22
|
736 إلى 743
|
عيار 21
|
703 إلى 709
|
عيار 18
|
603 إلى 608
|
عيار 14
|
469 إلى 473
|
عيار 12
|
402 إلى 405
|
الاونصة
|
24.987 إلى 25.200
|
الجنيه الذهب
|
5,624 إلى 5,672
|
الكيلو
|
803.429 إلى 810.286
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
|
الوحدة
|
جنيه مصرى
|
دولار أمريكى
|
اسعار الذهب عيار 24
|
822.88جنيه
|
52.68 $
|
سعر الذهب عيار 22
|
754.31جنيه
|
48.29 $
|
اسعار الذهب عيار 21
|
720.04 جنيه
|
46.10 $
|
اسعار الذهب عيار 18
|
617.17 جنيه
|
39.51 $
|
سعر الذهب عيار 14
|
480.02 جنيه
|
30.73 $
|
سعر الذهب عيار 12
|
411.44 جنيه
|
26.34 $
|
سعر الذهب عيار 9
|
308.54 جنيه
|
19.76 $
|
اسعار أوقية الذهب
|
25,592 جنيه
|
1,639 $
|
اسعار جنيه الذهب
|
5,760 جنيه
|
368.80 $
|
اسعار كيلو الذهب
|
822,881 جنيه
|
52,685 $
أسعار الذهب عالميًا:
ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر يونيو بنحو 1.1 بالمائة بما يعادل 17.80 دولار إلى 1651.20 دولار للأوقية بعد أن سجل مستوى 1612 دولاراً للأوقية في الاتجاه الهابط التداولات، ومستوى 1677.20 دولار للأوقية في الاتجاه الصاعد خلال الجلسة.
وارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 1.4 بالمائة بما يعادل 223 دولاراً إلى مستوى 1640.17 دولار للأوقية.