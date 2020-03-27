أسعار الذهب اليوم الجمعة 27-3-2020.. المعدن الأصفر يترفع 10 جنيهات





أسعار الذهب في مصر





ارتفعت أسعار الذهب في مستهل التعاملات اليوم الجمعة، ليربح سعر جرام الذهب بنحو 10 جنيهات بعد أن شهد حالة من التذبذب خلال تعاملات الأمس، وتتابع بوابة الفجر أسعار الذهب أول بأول:









أسعار الذهب في الصاغة





جرام الذهب عيار 24 سعر 822.88 جنيهًا





جرام الذهب عيار 21 سعر 720.04 جنيهًا





جرام الذهب عيار 18 سعر 617.17 جنيهًا





سعر الجنيه الذهب 5,760 جنيهًا









أسعار الذهب اليوم





سجل الذهب عيار 18 سعر 617.17 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 720.04 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 822.88 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,760 جنيه.









أسعار الذهب الأن





متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 803 إلى 810 عيار 22 736 إلى 743 عيار 21 703 إلى 709 عيار 18 603 إلى 608 عيار 14 469 إلى 473 عيار 12 402 إلى 405 الاونصة 24.987 إلى 25.200 الجنيه الذهب 5,624 إلى 5,672 الكيلو 803.429 إلى 810.286 متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 822.88جنيه 52.68 $ سعر الذهب عيار 22 754.31جنيه 48.29 $ اسعار الذهب عيار 21 720.04 جنيه 46.10 $ اسعار الذهب عيار 18 617.17 جنيه 39.51 $ سعر الذهب عيار 14 480.02 جنيه 30.73 $ سعر الذهب عيار 12 411.44 جنيه 26.34 $ سعر الذهب عيار 9 308.54 جنيه 19.76 $ اسعار أوقية الذهب 25,592 جنيه 1,639 $ اسعار جنيه الذهب 5,760 جنيه 368.80 $ اسعار كيلو الذهب 822,881 جنيه 52,685 $







أسعار الذهب عالميًا:





ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر يونيو بنحو 1.1 بالمائة بما يعادل 17.80 دولار إلى 1651.20 دولار للأوقية بعد أن سجل مستوى 1612 دولاراً للأوقية في الاتجاه الهابط التداولات، ومستوى 1677.20 دولار للأوقية في الاتجاه الصاعد خلال الجلسة.

وارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 1.4 بالمائة بما يعادل 223 دولاراً إلى مستوى 1640.17 دولار للأوقية.







