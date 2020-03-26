أوكا وأورتيجا يطرحان "ملوك اللعبة" برفقة عبدالباسط حمودة

قام مطربي المهرجانات الشعبية أوكا وأورتيجا بطرح أغنية جديدة لهما تحمل اسم "ملوك اللعبة" عبر حسابهما الشخصي على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



وشاركهم في هذه الأغنية الفنان ''عبد الباسط حمودة"، وهي من كلمات ''علي" و"مزاج"، وألحان "مدين"، وتوزيع "أوكا".



وأبدي أحد المتابعين أرائهم على هذه الأغنية قائلا: أيه الجمال ده جميلة قوي عجبتني جدا، بالتوفيق والنجاح دايما.



وفي سياق أخر تناولت كلمات أغنية "ملوك اللعبة" الأتي: "إحنا ملوك اللعبة أنتم بتوع الحاجة السهلة وأحنا بتوع الحاجة الصعبة، مش في دماغنا بردو مش في دماغنا مهما عملتوا ومهما وصلتوا بردو مش في دماغنا".

