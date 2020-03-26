خاص| وليد توفيق يوجه رسالة لجمهوره بخصوص "الكورونا"

وجه المطرب اللبناني وليد توفيق رسالة لكل شعب مصر ولبنان، بأن يأخذوا حذرهم ولا يستهينوا بفيروس كورونا.





وعبر وليد توفيق لـ الفجر الفني"، عن خطورة مرض الكورونا بوصفها حرب قوية شاملة على الوطن العربي بأجمعه، قائلا"إحنا واخدين موضوع الكورونا بهزار ولكن لابد أن نأخذ حذرنا، ربنا يبعدها عن شعب مصر وشعب لبنان والوطن العربي بأجمعه".





على سياق آخر يشار إلى أن وليد توفيق شارك في العديد من الأفلام السينمائية الناجحة منها سمك بلا حسك مع دريد لحام، قمر اليل مع ليلى علوي، أنا والعذاب وهواك مع صابرين، وداعا للعزوبية، وساعي البريد". إلا أن أنجحها كان فيلم من يطفئ النار مع فريد شوقي وآثار الحكيم ورغدة وإخراج محمد سلمان، وهذا الأخير مخرج أغلب أفلام وليد وصانع نجاحه في السينما، تطرق هذا الفيلم للحرب الأهلية وغنى فيه أكثر أغنياته جماهيرية على الإطلاق انزل يا جميل عالساحة.



كما يمتاز وليد توفيق بالإضافة إلى موهبته بالغناء بموهبة متميزة بالتلحين بدليل نجاح الأغاني التي لحنها لنفسه مثل وحدك حبيبي وعشقك عذاب.





كما يذكر أن له الكثير من الأغاني منها أبوكي مين يا صبية، بهية، لفيت المداين، ايه العظمة دي كلها، واه واه، تيجي نقسم القمر، محلاها السمرة، غجرية، وحدك حبيبي، أدوب في دباديبو، كوبري 6 أكتوبر، ياليل، أكبر جرح، لمن هذا الجمال، يوه شوقد اهواكي، متعود عالسهر.