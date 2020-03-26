Advertisements
Advertisements
Advertisements

خاص| وليد توفيق يوجه رسالة لجمهوره بخصوص "الكورونا"

الخميس 26/مارس/2020 - 11:29 م
Advertisements
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements
وجه المطرب اللبناني وليد توفيق رسالة لكل شعب مصر ولبنان، بأن يأخذوا حذرهم ولا يستهينوا بفيروس كورونا.


وعبر وليد توفيق لـالفجر الفني"، عن خطورة مرض الكورونا بوصفها حرب قوية شاملة على الوطن العربي بأجمعه، قائلا"إحنا واخدين موضوع الكورونا بهزار ولكن لابد أن نأخذ حذرنا، ربنا يبعدها عن شعب مصر وشعب لبنان والوطن العربي بأجمعه".


على سياق آخر يشار إلى أن وليد توفيق شارك في العديد من الأفلام السينمائية الناجحة منها سمك بلا حسك مع دريد لحام، قمر اليل مع ليلى علوي، أنا والعذاب وهواك مع صابرين، وداعا للعزوبية، وساعي البريد". إلا أن أنجحها كان فيلم من يطفئ النار مع فريد شوقي وآثار الحكيم ورغدة وإخراج محمد سلمان، وهذا الأخير مخرج أغلب أفلام وليد وصانع نجاحه في السينما، تطرق هذا الفيلم للحرب الأهلية وغنى فيه أكثر أغنياته جماهيرية على الإطلاق انزل يا جميل عالساحة.

كما يمتاز وليد توفيق بالإضافة إلى موهبته بالغناء بموهبة متميزة بالتلحين بدليل نجاح الأغاني التي لحنها لنفسه مثل وحدك حبيبي وعشقك عذاب.


كما يذكر أن له الكثير من الأغاني منها أبوكي مين يا صبية، بهية، لفيت المداين، ايه العظمة دي كلها، واه واه، تيجي نقسم القمر، محلاها السمرة، غجرية، وحدك حبيبي، أدوب في دباديبو، كوبري 6 أكتوبر، ياليل، أكبر جرح، لمن هذا الجمال، يوه شوقد اهواكي، متعود عالسهر.

أخبار تهمك

حازم إمام يكشف مفاجأة بشأن مستقبل صالح جمعة مع الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. حريق في نادي الزمالك "فيديو"

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. "التعليم": تأجيل امتحان المشروع الفني للدبلومات

منذ حوالي 4 ساعات

ارتفاع حالات الشفاء.. "الصحة" تزف خبرا سارا بشأن كورونا.. وتُعلن عدد الإصابات الجديدة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. التفاصيل الكاملة لحريق نادي الزمالك

منذ أقل من ساعتين

"المافيا تتبرع بـ7مليار و الأمر الآن متروك للسماء" ..الهبد يجتاح السوشيال ميديا عن فيروس كورونا في ايطاليا

منذ حوالي 4 ساعات

مرتضي منصور يجبر الأهلي على القرار الصعب

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الأهلي وبيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - محمد صلاح في خطر.. إصابة نجم ليفربول بفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عمر كورونا 4 أشهر.. بشرى سارة وتحذير مهم من "الصحة العالمية" للمصريين

منذ حوالي 5 ساعات

توضيح هام من "التعليم" لطلاب الصف الثاني الثانوي

منذ أقل من ساعة

وزير التعليم لـ"الفجر": إذاعة فيديو القرارات الجديدة بعد الثامنة والنصف مساء

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مواعيد حظر التجول وغلق المحلات يومي الجمعة والسبت

منذ حوالي 9 ساعات

بالفيديو .. وزير التربية والتعليم يعلن قرارات مصيرية

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل.. وزير التعليم يعلن عن مجموعة من القرارات للتيسير على الطلاب

منذ ساعتين و 31 دقيقة

صدمة للأهلي.. نجم بيراميدز يوافق على الانتقال إلى الزمالك

منذ ساعة الا ربع
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:58 م

وزير التعليم لـ"الفجر": إذاعة فيديو القرارات الجديدة بعد الثامنة والنصف مساء

بالفيديو .. وزير التربية والتعليم يعلن قرارات مصيرية

09:22 م

صدمة للأهلي.. نجم بيراميدز يوافق على الانتقال إلى الزمالك

11:19 م

عاجل.. وزير التعليم يعلن عن مجموعة من القرارات للتيسير على الطلاب

09:33 م

عاجل.. التفاصيل الكاملة لحريق نادي الزمالك

10:16 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status