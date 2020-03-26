Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. 4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق شب بجوار نادي الزمالك

الخميس 26/مارس/2020 - 10:24 م
Advertisements
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
Advertisements
دفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة، بـ4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق شب بجوار نادي الزمالك، قبل وقوع أي خسائر بشرية.

وحسبما أفاد مصدر بالحماية المدنية بالجيزة بأن الحريق شب بمخلفات بقطعة أرض بين نادي الزمالك والمجمع الطبي لمسجد الحامدية الشاذلية، مشيرا إلى أن شدة الرياح تسببت في إمتداد النيران للمجمع الطبي.

وكان نشب حريق هائل، بجوار نادي الزمالك، بمنطقة المهندسين، والمجمع الطبي لمسجد الحامدية الشاذلية، بمنطقة المهندسين وسط المحافظة.

وتلقى اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق هائل بالمجمع الطبي بمسجد الحامدية الشاذلية بجوار نادي الزمالك.

ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الحماية المدنية بإشراف اللواء إيهاب عبد الحميد نائب مدير الحماية المدنية بالجيزة، مدعومين بسيارات الإطفاء، للسيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر بشرية.

وفرضت قوات الحماية المدنية بالجيزة كردونا أمنيا لمنع تمدد النيران لباقي المجاورات، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية، ويجري رجال الحماية المدنية بالجيزة عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

الكلمات المفتاحية

نادي الزمالك سيارات اطفاء حريق

أخبار تهمك

وزير التعليم لـ"الفجر": إذاعة فيديو القرارات الجديدة بعد الثامنة والنصف مساء

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وزير التعليم يعلن عن مجموعة من القرارات للتيسير على الطلاب

منذ ساعة و نصف

"التعليم": إصدار قرارات مصيرية بعد قليل

منذ ساعتين

ارتفاع حالات الشفاء.. "الصحة" تزف خبرا سارا بشأن كورونا.. وتُعلن عدد الإصابات الجديدة

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عمر كورونا 4 أشهر.. بشرى سارة وتحذير مهم من "الصحة العالمية" للمصريين

منذ حوالي 4 ساعات

بالفيديو .. وزير التربية والتعليم يعلن قرارات مصيرية

منذ أقل من ساعتين

حازم إمام يكشف مفاجأة بشأن مستقبل صالح جمعة مع الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الأهلي يحسم بديل حسام عاشور

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار برشلونة اليوم الخيمس 26 مارس: بارتوميو يخذل ميسي.. كورونا يضرب برشلونة بقوة.. نجم البرسا يقرر الانتقال لريال مدريد.. شتيجن يثير رعب الجماهير

منذ 34 دقيقة

"المافيا تتبرع بـ7مليار و الأمر الآن متروك للسماء" ..الهبد يجتاح السوشيال ميديا عن فيروس كورونا في ايطاليا

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل.. مواعيد حظر التجول وغلق المحلات يومي الجمعة والسبت

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أول فيديو لحريق نادي الزمالك

منذ ساعة

عاجل.. صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الأهلي وبيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. حريق في نادي الزمالك "فيديو"

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. "التعليم": تأجيل امتحان المشروع الفني للدبلومات

منذ حوالي 3 ساعات

مرتضي منصور يجبر الأهلي على القرار الصعب

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:58 م

وزير التعليم لـ"الفجر": إذاعة فيديو القرارات الجديدة بعد الثامنة والنصف مساء

بالفيديو .. وزير التربية والتعليم يعلن قرارات مصيرية

09:22 م

عاجل.. حريق في نادي الزمالك "فيديو"

09:47 م

حازم إمام يكشف مفاجأة بشأن مستقبل صالح جمعة مع الأهلي

05:51 م

عاجل.. مواعيد حظر التجول وغلق المحلات يومي الجمعة والسبت

02:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status