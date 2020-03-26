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محافظ بني سويف يكشف جهود مواجهة أزمة كورونا

الخميس 26/مارس/2020 - 09:43 م
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بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، إن المواطنون التزموا بحظر التجول بشكل سريع، مؤكدًا أن المحافظة تبذل جهودًا كبيرة وهو نتاج عمل مجموعة كبيرة، منوهًا بأنهم بدأوا في التعامل بشكل سريع مع أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف "غنيم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر في القلب"، الذي يُقدمه الإعلامي علاء أبو بكر، والمُذاع عبر فضائية "المحور"، مساء اليوم الخميس، أن بعض التعاملات البسيطة تم التعامل معها لخرقها حظر التجول.

وأوضح أن هناك مستشفى مقترحًا للحجر الصحي ولكن لم يتم تفعليه حتى الآن، ومن يشعر بأن لديه الأعراض يتواصل مع رقم 105 أو يتوجه مستشفى الحميات أو الصدر أو الاتصال بالإسعاف حتى يتم التأكد من نتيجة الحالة.

وأشار إلى أن هناك تعاونًا كاملًا مع وزارة التموين للرقابة على الأسواق لضمان عدم الاحتكار، موضحًا أن هناك 10 آلاف كمامة تم مصادرتها بعد احتكارها.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الخميس، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 130 حالة.

وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 7 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم أجنبي واحد و6 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 102 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 130 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح أنه تم تسجيل 39 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، من بينهم حالة لمواطن ليبي الجنسية و38 مصريًا، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 3 حالات لمصريين إحداهم سيدة تبلغ من العمر 60 عامًا، والآخر رجل يبلغ من العمر 72 عامًا، بالإضافة إلى رجل يبلغ من العمر 78 عامًا وجميعهم من محافظة القاهرة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 495 حالة من ضمنهم 102 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و24 حالة وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور اى اصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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