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أسعار النفط تتراجع بعد 3 جلسات من الارتفاع

الخميس 26/مارس/2020 - 09:10 م
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أسعار النفط
أسعار النفط
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هبطت أسعار النفط بنهاية التعاملات اليوم الخميس، لأول مرة بعد 3 جلسات من الارتفاع مع  تجدد المخاوف بشأن تضرر الطلب مع تفشي فيروس كورونا، خاصة مع فرض قيود أكثر صرامة على غلق الحدود وحظر السفر وتوقف النشاط الاقتصادي حول العالم.

و قال "فاتح بيرول" المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، إن الطلب العالمي على النفط قد ينخفض بما يصل إلى 20 مليون برميل يوميًا بسبب كورونا، بحسب وكالة "بلومبرج".

ومن شأن انهيار اتفاق خفض الإنتاج بين منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" والمنتجين الآخرين بقيادة روسيا أن يتسبب في زيادة المعروض من النفط، حيث تخطط السعودية لضخ أكثر من 10 ملايين برميل يومياً بدايةً من مايو المقبل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بالأمس، إن مخزونات الخام ارتفعت بمقدار 1.6 مليون برميل في الأسبوع الأخير، مسجلة ارتفاعاً للأسبوع التاسع على التوالي، في حين تراجع إنتاج الولايات المتحدة النفطي بنحو 100 ألف برميل يومياً.

وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر مايو بنحو 7.7 بالمائة مسجلاً مستوى 22.60 دولار للبرميل.

وبحلول الساعة 6:55 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مايو بنحو 3.6 بالمائة عند مستوى 26.40 دولار للبرميل.

وقالت وزارة الطاقة الأمريكية إنها تخلت عن خطط لمشتريات من النفط الخام للاحتياطي البترولي الاستراتيجي بسبب عدم وجود تمويل من الكونجرس.

وكان ينظر إلى تلك المشتريات على أنها وسيلة لاستيعاب بعض تخمة المعروض من الخام بالأسواق والناتجة عن تآكل الطلب بسبب وباء فيروس كورونا وفيض من الامدادات من منتجين كبار.

وواصلت أسعار النفط الارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، بعد بيانات مخزونات الخام الأمريكية وترقب مستجدات "كورونا" بعد التفاؤل بشأن خطة التحفيز الأمريكي.

وكشفت بيانات صادرة عن إدارة معلومات للطاقة ارتفاع مخزونات النفط الأمريكي بأقل من توقعات المحللين خلال الأسبوع المنتهي في 20 مارس الجاري، في حين تراجع إنتاج الولايات المتحدة النفطي بنحو 100 ألف برميل يومياً في الفترة نفسها.


وارتفع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر مايو بنحو 2 بالمائة إلى 24.49 دولار للبرميل وسط جلسة متقلبة.

وزاد سعر العقود المستقبلية لخام برنت القياسي تسليم شهر مايو بنحو 1.4 بالمائة إلى 27.52 دولار للبرميل، بعد أن تحرك صعوداً وهبوطاً في وقت سابق من التعاملات.

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا خام نايمكس خام برنت تفشي الفيروس أسعار النفط

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