"شعب معلم".. بكري يشيد بالالتزام بإجراءات مكافحة فيروس كورونا

قال الإعلامي مصطفى بكري، إنه تسود الشارع المصري والعربي والدولي تساؤلات حول "ماذا سيحدث في المستقبل"، وهذا يؤدي إلى حالة من الخوف والفزاع والانهيارات النفسية لدى الكثيرين.





وتابع "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن الجميع الآن جلس في المنازل وكأن الناس تنتظر أقدارها، مشيرًا إلى ضرورة الاستفادة من التجربة الصينية والكورية في التعامل مع هذه الأزمة، والتعامل مع الفيروس برؤية موضوعية.





ولفت إلى أن الشعب المصري عليه أن لا ينهار نفسيًا في التعامل مع هذه الأزمة، مشددًا على ضرورة التوحد مع صانع القرار السياسي، وترك الخلافات السياسية جانبًا، معقبًا: "الحقيقية الشعب المصري فعل هذا الامر، الشعب المصري شعب معلم كما قال الزعيم الراحل جمال عبد الناصر".



