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"شعب معلم".. بكري يشيد بالالتزام بإجراءات مكافحة فيروس كورونا
الخميس 26/مارس/2020 - 09:01 م
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كـسـاب أحـمـد
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قال الإعلامي مصطفى بكري، إنه تسود الشارع المصري والعربي والدولي تساؤلات حول "ماذا سيحدث في المستقبل"، وهذا يؤدي إلى حالة من الخوف والفزاع والانهيارات النفسية لدى الكثيرين.
وتابع "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن الجميع الآن جلس في المنازل وكأن الناس تنتظر أقدارها، مشيرًا إلى ضرورة الاستفادة من التجربة الصينية والكورية في التعامل مع هذه الأزمة، والتعامل مع الفيروس برؤية موضوعية.
ولفت إلى أن الشعب المصري عليه أن لا ينهار نفسيًا في التعامل مع هذه الأزمة، مشددًا على ضرورة التوحد مع صانع القرار السياسي، وترك الخلافات السياسية جانبًا، معقبًا: "الحقيقية الشعب المصري فعل هذا الامر، الشعب المصري شعب معلم كما قال الزعيم الراحل جمال عبد الناصر".
وكان قد أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي، قبل أمس الثلاثاء، عدة قرارات مهمة في إطار خطة الدولة لمواجهة تفشي وباء كورونا.
وجاءت القرارات كالتالي:
1 _ حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من الساعه السابعة مساءً حتى السادسة صباحًا.
2 - إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي والخاص خلال الفترة نفسها.
3 - غلق كافة المحال والمولات والمنشآت التجارية ابتداءً من الخامسة مساءً إلى السادسة صباح اليوم التالي، والقرار لا يسري على المخابز والصيدليات.
4 - غلق المقاهي والكافيتزيات والملاهي الليلية وكل أنشطة الترفيه.
5 - غلق المطاعم وما يماثلها من محال تقدم الماكولات والاقتصار على توصيل الطلبات للمنازل.
6 - تعليق خدمات الشهر العقاري ورخص البناء وغيرها من الإدارات التي تقدم خدمة للجمهور.
7 - غلق كل النوادي الرياضية والشعبية على أنحاء الجمهورية كافة.
8 - تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمده 15 يوما أخرى.
9 - يستمر العمل بتخفيض حجم الموظفين بالقطاع العام وقطاع الأعمال لمدة 15 يوما أخرى.
10 - تطبيق العقوبات المقررة في قانون الطوارئ والتي تبدأ بـ4 آلاف جنيه، وتنتهي بالحبس لكل من يخالف القرارات.