لينك طلقة شغال.. موقع تسجيل بيانات العماله الغير منتظمه للحصول على 500 جنيه

موقع تسجيل بيانات العماله الغير منتظمه.. أعلنت وزارة القوى العاملة منذ أيام عن فتح باب التسجيل عبر موقعها الإلكتروني من اجل الحصول على منحة بـ500 جنيه خاصة بالعمالة الغير منتظمة "اليومية" ولاسيمًا بعد إجراءات الحكومة الاحترازية والوقائية بشأن فيروس كورونا.





موقع تسجيل بيانات العماله الغير منتظمه www.manpower.gov.eg





وشهد موقع تسجيل بيانات العماله الغير منتظمه إقبالا كثيرًا من الراغبين في التسجيل وهو ما جعل الموقع بطئ نسبيًا، ولكن الوزارة تواصل تلقي الطلبات من قبل عمال اليومية الموجودين بمصر.

وتعمل الحكومة بناء على توجيهات القيادة الرشيدة برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تخفيف العبئ عن كاهل المواطنين في هذا الوقت الصعب ولاسيما العمالة الغري منتظمة.





الدخول على موقع تسجيل بيانات العماله الغير منتظمه





وتدعم الحكومة الفئات الأكثر احتياجا؛ حماية لهم من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد الاقتصادية، بتخصيص دعم مادي للعمالة الغير منتظمة، من خلال موقع تسجيل بيانات العماله الغير منتظمه التابع لوزارة القوى العاملة.





رابط موقع تسجيل بيانات العماله الغير منتظمه





وخصصت القوى العاملة مبلغًا ماليًا لمن يدخل بياناته على موقع تسجيل بيانات العماله الغير منتظمه في مكاتب البريد مبالغ للعمال المسجلين مسبقا على قاعدة بيانات الوزارة، ويجري صرفها بواقع 500 جنيه للشخص.





تأكيد بياناتك على موقع تسجيل بيانات العماله الغير منتظمه





ودعت الحكومة المصانع أن تحمي موظفيها وعمالها بقدر استطاعتها من خلال توزيعهم على ورديات مختلفة وتقليل الأعداد، إضافة إلى توجيه آخر لمفتشي السلامة للنظر في التزام كل منشأة بإجراءات التعقيم والحرص على سلامة العمال وارتدائهم الكمامات، ومن لا يمتلك عملا يكسب منه قوت يومه يبادر بالدخول على موقع تسجيل بيانات العماله الغير منتظمه والحصول على منحة الدولة.





رابط مباشر وسريع موقع تسجيل بيانات العماله الغير منتظمه





وننشر لكم عبر بوابتكم "الفجر" الإلكترونية رابط مباشر وسريع للدخول إلى موقع تسجيل بيانات العماله الغير منتظمه بالضغط " هنا ".











