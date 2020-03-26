البنتاجون: الجيش الأمريكي يسجل 288 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا





أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، مساء اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في الجيش الأمريكي إلى 288 حالة.





وكان القوات البحرية الأمريكية، قي سجلت في وقت سابق من اليوم، إصابات جديدة بفيروس كورونا على متن حاملة الطائرات "تيودور روزفلت".





وتكثف الولايات المتحدة من محاولاتها لإرسال قوات إلى الحدود مع كندا لدعم عمليات انتشار فيروس كورونا.





وقالت مصادر حكومية أمريكية: إن "الرئيس دونالد ترامب يعتزم إرسال قوات إلى الحدود مع كندا لدعم عمليات مكافحة كورونا"، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء العالمية "رويترز".





ولكن كندا أعلنت رفضها "بشدة" المقترح الأمريكي المرتبط بنشر قوات إلى الحدود المشتركة بين البلدين.



