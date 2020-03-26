Advertisements
Advertisements
Advertisements

البنتاجون: الجيش الأمريكي يسجل 288 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

الخميس 26/مارس/2020 - 08:00 م
Advertisements
وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون
وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"
وكالات
Advertisements

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، مساء اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في الجيش الأمريكي إلى 288 حالة.

وكان القوات البحرية الأمريكية، قي سجلت في وقت سابق من اليوم، إصابات جديدة بفيروس كورونا على متن حاملة الطائرات "تيودور روزفلت". 

وتكثف الولايات المتحدة من محاولاتها لإرسال قوات إلى الحدود مع كندا لدعم عمليات انتشار فيروس كورونا. 

وقالت مصادر حكومية أمريكية: إن "الرئيس دونالد ترامب يعتزم إرسال قوات إلى الحدود مع كندا لدعم عمليات مكافحة كورونا"، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء العالمية "رويترز".  

ولكن كندا أعلنت رفضها "بشدة" المقترح الأمريكي المرتبط بنشر قوات إلى الحدود المشتركة بين البلدين. 

ووفقًا لأخر الإحصائيات، وصل العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم قرابة 510 ألف شخص، كما وصل عدد الوفيات إلى 23 ألفا، وبلغ عدد المتعافين قرابة 122 ألف شخص.

هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية، يوم الإثنين الماضي، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، قد صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا الجيش الأمريكي البنتاجون

أخبار تهمك

مجزرة في ريال مدريد.. الاستغناء عن 7 لاعبين دفعة واحدة

منذ 37 دقيقة

عاجل - محمد صلاح في خطر.. إصابة نجم ليفربول بفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مواعيد حظر التجول وغلق المحلات يومي الجمعة والسبت

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "التعليم": تأجيل امتحان المشروع الفني للدبلومات

منذ ساعة و 19 دقيقة

غضب في الأهلي.. الكبار يطالبون النادي بالقبض على الجاسوس

منذ ساعة و 26 دقيقة

وزير التعليم لـ"الفجر": إذاعة فيديو القرارات الجديدة بعد الثامنة والنصف مساء

منذ حوالي 4 ساعات

مجزرة جديدة في الأهلي.. نجم جديد يقترب من الرحيل

منذ يوم

السيسي يوجه رسالة عاجلة ومهمة للمصريين

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل.. صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الأهلي وبيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

حازم إمام يكشف مفاجأة بشأن مستقبل صالح جمعة مع الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر لا يتراجع.. فرمان السويسري يطرد نجم جديد من الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عمر كورونا 4 أشهر.. بشرى سارة وتحذير مهم من "الصحة العالمية" للمصريين

منذ ساعتين و 6 دقيقة

مرتضي منصور يجبر الأهلي على القرار الصعب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. كهربا يطلب العودة مجددا للزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - الأهلي يحسم بديل حسام عاشور

منذ ساعتين

ارتفاع حالات الشفاء.. "الصحة" تزف خبرا سارا بشأن كورونا.. وتُعلن عدد الإصابات الجديدة

منذ 36 دقيقة

موضوعات متعلقة

"البنتاجون" يتخذ قرارا بشأن المنشآت العسكرية الأمريكية حول العالم

"فرانس برس" تكشف عن عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم

لبنان تفرض حظر التجوال بالبلاد لمواجهة انتشار كورونا

"البحرية الأمريكية" تعلن تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا

الصحة العراقية تسجل إصابات ووفيات جديدة بفيروس كورونا

صحفيان إيطاليان: بابا الفاتيكان غير مصاب بفيروس كورونا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:58 م

وزير التعليم لـ"الفجر": إذاعة فيديو القرارات الجديدة بعد الثامنة والنصف مساء

ارتفاع حالات الشفاء.. "الصحة" تزف خبرا سارا بشأن كورونا.. وتُعلن عدد الإصابات الجديدة

08:26 م

حازم إمام يكشف مفاجأة بشأن مستقبل صالح جمعة مع الأهلي

05:51 م

عمر كورونا 4 أشهر.. بشرى سارة وتحذير مهم من "الصحة العالمية" للمصريين

06:56 م

عاجل.. مواعيد حظر التجول وغلق المحلات يومي الجمعة والسبت

02:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status