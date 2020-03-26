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التزام أهالي كفرالشيخ بقرار حظر التجوال لليوم الثاني على التوالي (صور)

الخميس 26/مارس/2020 - 07:39 م
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بوابة الفجر
عمرو الشامي
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التزم أهالي محافظة كفر الشيخ، بقرار حظر التجوال لليوم الثاني علي التوالي، ضمن الإجراءات الجادة التى اتخذتها الدولة للحد من انتشار ڤيروس كورونا المستجد، وذلك ابتداءًا من الساعة الـ 7 مساءًا حتى الساعة الـ 6 صباحًا، تنفيذًا لقرار رئاسة مجلس الوزراء في إطار الخطة الشاملة والاجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة ڤيروس كورونا المستجد (COVID-19) والحد من انتشاره.

وأهاب اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، بالمواطنين بضرورة الاستمرار في هذا الالتزام والنظام وتنفيذ القرارات، حرصًا على صالح أسرهم وأبنائهم حتى يتم عبور هذه المرحلة العصيبة بسلام، مؤكدًا أن هذا الالتزام هو دليل وعي تام بأن المواطنين والأجهزة التنفيذية شركاء فى المسئولية حتى انتهاء هذه الأزمة.

وأشاد محافظ كفرالشيخ، بالدور الذي تقوم به الأجهزة الأمنية في متابعة التزام المواطنين بتعليمات الحظر، والتنسيق المستمر مع القوات المسلحة والأجهزة التنفيذية في التعامل مع أية حالات طارئة، والتكاتف المستمر بين كافة الجهات ذات الصلة لمُحاصرة انتشار ڤيروس كورونا والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وذلك فضلًا عن إغلاق جميع المطاعم أمام الجمهور على ان يقتصر العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل حتى الساعة السابعة مساءً، بناءًا على قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ضمن الإجراءات والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، تنفيذًا لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ.

كما تابع أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، هو الآخر حملات إغلاق المقاهي والكافيهات وإغلاق المحلات التجارية إبتداءً من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، بالتنسيق مع الجهات الأمنية بحضور اللواء أحمد الصعيدي، مساعد مدير أمن كفرالشيخ، والعقيد أسامة عبد الفتاح، مأمور قسم شرطة بيلا.

يأتي هذا فى إطار قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بإغلاق جميع المقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية، وما يماثلها من المحال والمنشآت والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه، وإغلاق جميع المطاعم وما يماثلها من المحال والمنشآت التي تقدم المأكولات، ووحدات الطعام المتنقلة أمام الجمهور، ويقتصر العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل حتى الساعة السابعة مساءً.


التزام أهالي كفرالشيخ بقرار حظر التجوال لليوم الثاني على التوالي (صور)
التزام أهالي كفرالشيخ بقرار حظر التجوال لليوم الثاني على التوالي (صور)
التزام أهالي كفرالشيخ بقرار حظر التجوال لليوم الثاني على التوالي (صور)
التزام أهالي كفرالشيخ بقرار حظر التجوال لليوم الثاني على التوالي (صور)
التزام أهالي كفرالشيخ بقرار حظر التجوال لليوم الثاني على التوالي (صور)
التزام أهالي كفرالشيخ بقرار حظر التجوال لليوم الثاني على التوالي (صور)
التزام أهالي كفرالشيخ بقرار حظر التجوال لليوم الثاني على التوالي (صور)
التزام أهالي كفرالشيخ بقرار حظر التجوال لليوم الثاني على التوالي (صور)
التزام أهالي كفرالشيخ بقرار حظر التجوال لليوم الثاني على التوالي (صور)
التزام أهالي كفرالشيخ بقرار حظر التجوال لليوم الثاني على التوالي (صور)
التزام أهالي كفرالشيخ بقرار حظر التجوال لليوم الثاني على التوالي (صور)
التزام أهالي كفرالشيخ بقرار حظر التجوال لليوم الثاني على التوالي (صور)

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