"من داخل سيارته"..أحمد فهمي يطل على جمهوره بصورة جديدة

نشر الفنان أحمد فهمي صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهر "فهمي" في هذه الصورة من داخل سيارته مرتديا سويت شيرت من اللون الأسود، مع إرتداءه نظارته الشمسية، ولم يكتب ''فهمي" شيئا على هذه الصورة.



وعلق الفنان "عباس أبو الحسن" عليه مازحا: "شكلك رايح تقتل حد، ومحدش هيغلطك".



وأردف أحد المتابعين عليه قائلا: الفنان الجميل المحترم، منور الدنيا كلها ربنا يحفظك.



وفي سياق آخر قدم "فهمي" العديد من الأعمال الفنية منها ورقة مشفرة، سمير وشهير وبهير، بنات العم، كلب بلدي، هروب إضطراري، ريح المدام، الرجل العناب، الواد سيد الشحات.



وتدور أحداث مسلسل "الواد سيد الشحات" حول شاب فقير يتزوج من فتاة غنية، وياخذ المسلسل مجراه في الاطار الكوميدي، ومفاجأة الشاب بمن يطاردونه بسبب مبلغ 6 ملايين دولار أحد، تم النصب عليهم وأخذ المبلغ ويحاولون استراداد المبلغ مرة أخرى.

