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إسرائيل.. فوز زعيم حزب "أزرق أبيض" برئاسة الكنيست

الخميس 26/مارس/2020 - 06:52 م
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زعيم حزب أزرق أبيض - جانتس
زعيم حزب أزرق أبيض - جانتس
وكالات
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فاز زعيم حزب "أزرق أبيض" الإسرائيلي بيني جانتس، مساء اليوم الخميس، برئاسة الكنيست وذلك افسح الطريق أمام إقامة حكومة وحدة بالتناوب مع حزب "الليكود" اليميني برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. 

هذا والحزب اليميني بما في ذلك نتنياهو لصالح جانتس، الذي خسر بالمقابل أصوات الأحزاب الوسطية والنواب العرب، الذين هاجموه واتهموه بالتآمر مع نتنياهو.

وفاز جانتس بأصوات 74 عضوا من الكنيست الإسرائيلي المؤلف من 120 عضوا، وعارضه 18 عضوا فيما امتنع باقي الأعضاء عن التصويت.

وكان جانتس هو المرشح الوحيد لهذا المنصب، الذي خلى بعد أن اضطر الرئيس السابق يولي أدلشتاين للاستقالة تحت ضغط قرار من المحكمة العليا الإسرائيلية بعد رفضه الانتخابات.

وأدى قرار جانتس الترشح لعضوية الكنيست إلى انقسام في صفوف تحالف "أزرق أبيض"؛ حيث امتنع حزب "هناك مستقبل" برئاسة يائير لابيد وحزب "تيلم" برئاسة موشيه يعالون عن التصويت لصالحه، صوت حزب "ميرتس" ضده فيما امتنع حزب "العمل" عن التصويت في وقت صوت فيه 15 نائبا عربيا ضده.

ولم تتضح تفاصيل الحكومة المرتقبة ولكن محطات تلفاز إسرائيلية، قالت: إن نتنياهو وجانتس سيتناوبان على رئاسة الحكومة بحيث يكون نتنياهو الأول، الذي يرأس الحكومة فيما يتولى جانتس نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، كما يتولى القيادي في حزب "أزرق أبيض" جابي اشكنازي منصب وزير الدفاع.

وصدم قرار "جانتس" المعارضة الإسرائيلية، التي كانت تأمل أن تسقط نتنياهو الذي يواجه اتهامات بالفساد.

الكلمات المفتاحية

جانتس الكنيست إسرائيل أزرق أبيض

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