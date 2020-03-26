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عاجل.. ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورورنا في نيويورك

الخميس 26/مارس/2020 - 06:41 م
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بوابة الفجر
الفجر
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سجلت ولاية نيويورك الأمريكية، مساء اليوم الخميس، 100 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"؛ ليصل الإجمالي إلى 385 حالة وفاة، حسبما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن يوم السبت الماضي، مدينة نيويورك "منطقة كوارث" بسبب انتشار فيروس كورونا، الذي تحول إلى وباء عالمي.

وكان ترامب، قد أعلن مساء أمس الأربعاء، حالة طوارئ كبرى في نيويورك وتكساس وفلوريدا بسبب فيروس كورونا، لافتاً إلى أن بعض المناطق في الولايات المتحدة يمكنها العودة للعمل قبل أخرى.

ووفقًا لأخر الإحصائيات، وصل العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم قرابة 487 ألف شخص، كما وصل عدد الوفيات إلى 22 ألفا، وبلغ عدد المتعافين قرابة 117 ألف شخص.

هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية، يوم الإثنين الماضي، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، قد صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.

الكلمات المفتاحية

نيويورك كورونا فيروس كورونا

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