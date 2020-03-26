Advertisements
Advertisements
Advertisements

أمانة العاصمة المقدسة تلزم مراكز التسوق التجارية بوضع مسافة تباعد

الخميس 26/مارس/2020 - 05:27 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements
أصدرت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في الإدارة العامة لشؤون البلديات على إلزام مراكز التسوق التجارية بوضع مسافة تباعد كافية بين كل متسوق وآخر .

حيث تضمن الإلزام وضع المسافات بين المتسوقين أثناء وقوفهم عند صناديق المحاسبة وعند الرفوف وتكون بمسارات مرسومة على الأرضيات ومخططة بدقة واضحة.

وأكد المشرف العام على البلديات الفرعية بالأمانة المهندس عبد الله الزايدي أن هذا الإجراء يأتي ضمن الجهود التي تستهدف الحفاظ على الصحةالعامة ومنع تفشي فيروس كورونا “كوفيد- 19” والتصدي له.

وقال الزايدي تواصل الأمانة ممثله في البلديات الفرعية باتخاذ التدابير الوقائية و الاحترازية اللازمة لمواجهة الفيروس منها إلزام العاملين بمراكز التسوق والمحلات التجارية بارتداء الكمامة الطبية والقفازات والتعقيم والتطهير للأرضيات والرفوف وعربات التسوق، وحث المتسوقين على تعقيم أيديهم أثناء وبعد عملية التسوق.

وأكدت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع عدد الوفيات إلى 3 أشخاص، فيما تعافى 4 حالات إضافية، ليصل الإجمالي إلى 33 حالة.

وبين متحدث الصحة، أن إجمالي الحالات المسجلة في المملكة وصل 1012 حالة حتى الآن، وأن عدد الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا 112 حالة.


وانتشر فيروس كورونا بشكل كبير خلال الأيام والأسابيع الماضية، وتجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في العالم حتى الآن حاجز الـ3 آلاف شخص، فيما اقترب عدد المصابين من 300 ألف مصاب.

 
 واتخذت العديد من دول العالم، إجراءات وقائية واحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، مثل حظر التجوال، ومنع التجمعات وإيقاف حركة السفر بين الدول، وغيرها من الإجراءات الوقائية لمنع انتشار هذا الفيروس.
 

وانتقل فيروس كورونا إلى العديد من الدول؛ وسجلت عشرات حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

الكلمات المفتاحية

واضحة مسافة مراكز التسوق فيروس كورونا عدد وفيات كورونا تفشي الفيروس تباعد بفيروس أمانة العاصمة المقدسة

أخبار تهمك

الطب البيطري يفجر مفاجأة حول قضية "القاهرة الجديدة": ليست ثعابين

منذ حوالي 18 ساعة

مرتضي منصور يجبر الأهلي على القرار الصعب

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. إصابة أول فنانة مصرية بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الأهلي وبيراميدز

منذ أقل من ساعتين

وزير التعليم لـ"الفجر": إذاعة فيديو القرارات الجديدة بعد الثامنة والنصف مساء

منذ ساعة

اتحاد الكرة يعلن موافقته على تخفيض راتب حسام البدري

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل - محمد صلاح في خطر.. إصابة نجم ليفربول بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 33 دقيقة

مجزرة جديدة في الأهلي.. نجم جديد يقترب من الرحيل

منذ يوم

خيانة قاتلة.. نجم برشلونة يُقرر الانتقال لصفوف ريال مدريد

منذ ساعة و 18 دقيقة

الأهلي يحسم مصير كهربا مع الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. كهربا يطلب العودة مجددا للزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

ليس هاري كين.. برشلونة يخطط لضم صفقة مدوية من توتنهام

منذ حوالي 7 ساعات

فايلر لا يتراجع.. فرمان السويسري يطرد نجم جديد من الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مواعيد حظر التجول وغلق المحلات يومي الجمعة والسبت

منذ حوالي 3 ساعات

رئيس الزمالك يكشف حقيقة رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 8 ساعات

"الصحة" تعلن مفاجأة سارة بشأن كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

"الشؤون البلدية" تأمر بإغلاق المجمعات التجارية والمولات لمواجهة كورونا

أمانة تبوك: استمرار حملات التعقيم في المنطقة لمكافحة "كورونا"

أمين المدينة يشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية بالأسواق المركزية

طبيب بريطاني يكشف أعراضا جديدة للإصابة فيروس كورونا (اعرف التفاصيل)

هولندا تسجل 43 وفاة جديدة بفيروس كورونا

وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية تعلن وفاة رئيس تحريرها بسبب كورونا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة ؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة ؟

الأكثر قراءة
02:59 م

عاجل.. مواعيد حظر التجول وغلق المحلات يومي الجمعة والسبت

مرتضي منصور يجبر الأهلي على القرار الصعب

05:17 م

عاجل.. صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الأهلي وبيراميدز

04:22 م

خيانة قاتلة.. نجم برشلونة يُقرر الانتقال لصفوف ريال مدريد

04:43 م

وزير التعليم لـ"الفجر": إذاعة فيديو القرارات الجديدة بعد الثامنة والنصف مساء

04:58 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status