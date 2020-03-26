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حلا شيحة لـ نسرين آمين: بحبك وبحب تمثيلك وإحساسك

الخميس 26/مارس/2020 - 06:55 م
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بوابة الفجر
نادين نجدي
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نشرت الفنانة حلا شيحة، صورة جديدة لها برفقة الفنانة نسرين آمين، عبر موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"


وكانت ترتدي حلا تيشرت أبيض، بنطلون جينز، وتمسك بيدها جاكيت أسود، ووضعت القليل من المكياج فوضعت روج ومسكرا ومصحح حواجب وبلاشر، وكانت نسرين ترتدي تيشرت أبيض وبه رسمة بنت وفوقه جاكيت رصاصي رياضي، ووضعت أيضاً القليل من المكياج حيث وضعت روج ومسكرا ومصحح حواجب وبلاشر.


حازت الصورة على الكثير من الإعجابات، وعلقت نسرين عليها قائلة:"أنا أحبك كثيراً يا حبيبتي، انتي جميلة"، وكتبت الجماهير:"هي تمثيلها حلو وإحساسها جميل"، وقال معجب آخر:"أنتي أحلى منها مش بحب حبيبي يا أمين دي"، وكتب آخر:"مساء الورد والياسمين عليكي يا حلا".



تشارك الفنانة حلا، في مسلسل "دهب عيرة" الذي سيعرض داخل السباق الرمضاني 2020، تجسد دور طبيبة، والمسلسل من إنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تأليف أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، ويشارك في بطولته إلى جانب يسرا كلا من حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبرى، جومانا مراد، بيومى فؤاد، وخالد أنور، خالد سرحان، وهنادى مهنى وتيام مصطفى قمر والكثير من الفنانين.

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