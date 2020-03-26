مرتضي منصور يجبر الأهلي على القرار الصعب

بدأت إدارة النادي الأهلي في التفكير الجيد بمستقبل المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق والمعار حالياً مع فريق الاتفاق السعودي حتي نهاية الموسم الجاري.









ووفقاً لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن إدارة النادي الأهلي تنتظر رد الاتفاق السعودي حول شراء عقد وليد أزارو في الصيف المقبل تخوفاً من انتقاله للزمالك.









واشارت الصحيفة إلى أن الأهلي يحاول معرفة قرار نادي الاتفاق السعودي تخوفاَ من تحرك رئيس الزمالك مرتضي منصور بفتح مفاوضات مع اللاعب وضمه للقلعة البيضاء رداً على صفقة انتقال محمود عبد المنعم كهربا للأهلي.







