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شريف إكرامي يرفض عرضا مغريا من الخليج

الخميس 26/مارس/2020 - 05:17 م
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بوابة الفجر
محمد الصو
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تلقى شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عرضًا من أحد الدوريات الخليجية، للتعاقد معه بداية الموسم الجديد.

ورفض إكرامي العرض الخليجي المعروض عليه بسبب مدة التعاقد حيث جاء العرض المقدم للحارس لمدة موسم واحد، بينما يرغب الحارس في الإنضمام لأحد الأندية لمدة لا تقل عن الموسمين والاستقرار داخل أحد الأندية في الفترة المقبلة بعد الرحيل عن القلعة الحمراء.

ويمتلك شريف إكرامي عدد من العروض المحلية يأتي على رأسها بيراميدز، الذي تقدم بعرض مناسب لطموحات اللاعب، كما تقدم كلا من الإسماعيلي وسموحة والجونة بعروض من أجل الحصول على توقيع شريف إكرامي، الذي اشترط اللعب أساسيًا قبل التوقيع لأي نادي.

وكان شريف إكرامي، قرر الرحيل عن النادي الأهلي مطلع الموسم الجديد عقب نهاية عقده بالموسم الحالي، بالاتفاق مع الإدارة لرغبته في المشاركات الأساسية والعودة إلى صفوف المنتخب الوطني بالمرحلة المقبلة.

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