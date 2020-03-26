الخارجية السعودية: القمة الاستثنائية لتكون رسالتنا واحدة "الإنسان أولا"

قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إن القمة الاستثنائية الافتراضية لمجموعة العشرين برئاسة خادم الحرمين الشريفين تأتي لتتحد الجهود في مواجهة تحدي فيروس كورونا ولتكون رسالتنا واحدة: الإنسان أولاً.









وقال بن فرحان، عبر "تويتر": "نعلنها من الرياض للعالم أجمع، يجب أن نعمل سوياً لننتصر على هذه الجائحة وتداعياتها".





يذكر أن أعمال قمة مجموعة العشرين الافتراضية، انطلقت بكلمة افتتاحية ألقاها خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز.



