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الخارجية السعودية: القمة الاستثنائية لتكون رسالتنا واحدة "الإنسان أولا"

الخميس 26/مارس/2020 - 04:58 م
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وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان
الفجر السعودي
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قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إن القمة الاستثنائية الافتراضية لمجموعة العشرين برئاسة خادم الحرمين الشريفين تأتي لتتحد الجهود في مواجهة تحدي فيروس كورونا ولتكون رسالتنا واحدة: الإنسان أولاً.


وقال بن فرحان، عبر "تويتر": "نعلنها من الرياض للعالم أجمع، يجب أن نعمل سوياً لننتصر على هذه الجائحة وتداعياتها".

يذكر أن أعمال قمة مجموعة العشرين الافتراضية، انطلقت بكلمة افتتاحية ألقاها خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز.

وافتتح خادم الحرمين الشرفين، اليوم الخميس، قمة استثنائية لمجموعة العشرين لبحث التصدي لجائحة فيروس كورونا.

 
وقال الملك سلمان: خالص التعازي لدول العالم التي فقدت مواطنيها بسبب كورونا، مضيفًا: طتأثير هذه الجائحة تسبب في عرقلة عجلة التنمية والنمو والتأثير سلباً على المكاسب التي تحققت في الأعوام الماضية".
 

وتابع الملك سلمان: "نُثمن الإجراءات الفعالة التي اتخذتها الدول ونؤكد دعمنا الكامل لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة هذه الجائحة وينبغي علينا تقوية إطار الجاهزية العالمية لمكافحة الأمراض المعدية التي قد تتفشى مستقبلًا".

 
 وأشار الملك سلمان، إن بلاده بادرت للعمل مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات المتخصصة لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد وضمان سلامة الأفراد.


وانتشر فيروس كورونا بشكل كبير خلال الأيام والأسابيع الماضية، وتجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في العالم حتى الآن حاجز الـ3 آلاف شخص، فيما اقترب عدد المصابين من 300 ألف مصاب.

 
 واتخذت العديد من دول العالم، إجراءات وقائية واحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، مثل حظر التجوال، ومنع التجمعات وإيقاف حركة السفر بين الدول، وغيرها من الإجراءات الوقائية لمنع انتشار هذا الفيروس.


وانتقل فيروس كورونا إلى العديد من الدول؛ وسجلت عشرات حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.


فيروسات كورونا هي زمرة واسعة من الفيروسات تشمل فيروسات يمكن أن تتسبب في مجموعة من الاعتلالات في البشر، تتراوح ما بين نزلة البرد العادية وبين المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة. كما أن الفيروسات من هذه الزمرة تتسبب في عدد من الأمراض الحيوانية.

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