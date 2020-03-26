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"حماية المنافسة" يعلن إجراءات الجديدة لمواجهة فيروس كورونا

الخميس 26/مارس/2020 - 05:02 م
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جهاز حماية المنافسة
جهاز حماية المنافسة
الفجر الاقتصادي
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قال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية، إنه يسعى لتسهيل التعامل مع ذوي الشأن من المواطنين والشركات ومكاتب المحاماة وغيرهم من الأشخاص المعنيين، من خلال تنظيم العمل خلال فترة تطبيق قرارات رئيس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا.


وأشار إلى أنه تم تنظيم العمل في الجهاز كالتالي:

أولا: أن يتم تقديم أي بيانات ومستندات من الساعة العاشرة صباحاً إلى الساعة الثانية ظهراً.

ثانيا : أن يتم تقديم البلاغات إلى الجهاز عن طريق الاتصال برقم 0235351900 أو إرسال البلاغ على البريد الإلكتروني الخاص بالجهاز وهو : [email protected]

ثالثا : يتعين على مقدمي الإخطارات المتعلقة بتنفيذ أحكام المادتين 6 فقرة 2 و19 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 وتعديلاته ، مراعاة الآتي :

1- الحصول على موعد مسبق لتقديم البيانات اللازمة للإخطار من خلال الهاتف ، أو إرسالها عن طريق البريد، مع إخطار الجهاز مُسبقا عن طريق الهاتف أو البريد الإلكتروني، المذكورين أعلاه، بموعد تسليم البيانات.

2- فيما يتعلق بالإخطارات المقدمة وفقًا للمادة 19 من القانون، يتم تقديم مذكرة إيضاحية لعملية الاندماج أو الاستحواذ المُخطر عنها .

3- علاوة على البيانات الورقية، يتم تقديم نسخة إلكترونية (على CD أوFlash memory) لكل البيانات المقدمة.

4- سيقوم الجهاز بإبلاغ مقدم الإخطار في أسرع وقت ممكن بأي بيان إضافي يستوجب إرفاقه بالبيانات المُقدمة.

رابعا: مد المُهَّل المحددة في كافة الدراسات والأمور المعروضة على الجهاز؛ وذلك وفق كل حالة على حدة بالتوافق مع أحكام قانون حماية المنافسة ولائحته التنفيذية.

خامسا: على أن يعمل بذلك القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وحتى انتهاء مدة الحظر الواردة في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2020 .

الكلمات المفتاحية

مواجهة فيروس كورونا قرار مجلس الوزراء فيروس كورونا جهاز حماية المنافسة

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