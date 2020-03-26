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السيسي يُشارك بمؤتمر قمة مصغر مع أعضاء هيئة مكاتب الاتحاد الأفريقي

الخميس 26/مارس/2020 - 04:59 م
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الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
رقية جمال
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شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر قمة مصغر عبر وسائل الاتصال، مع أعضاء هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل منذ قليل.
وأكد السيسي حرص مصر على تقديم الدعم المالي لإنشاء صندوق دعم جهود مواجهة كورونا بأفريقيا.

ووجه، بإطلاق مبادرة لدول مجموعة الـ 20 لدراسة تخفيف أعباء الديون المستحقة على الدول الأفريقية، مشددًا على أهمية توفير الدعم الدولي لمساندة دول الساحل الأفريقي في جهودها لمكافحة الإرهاب.

وأصدر مجلس الوزراء، أول أمس عدة قرارات، مهمة للحد من انتشار فيروس كورونا، جاءت على النحو التالي.

1-حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة اعتبارا من الـ7 مساء حتى الساعة 6 صباحًا لمدة اسبوعين

إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي العام والخاص من الـ7 مساء حتى الساعة 6 صباحًا لمدة أسبوعين

2- ستغلق ابتداء من الساعة 5 مساءً حتى 6 صباحا كافة المحال التجارية والحرفية بما فيها محال بيع السلع والمراكز التجارية والمولات  مع الغلق الكامل يومي الجمعة  والسبت.

القرار لا يسري على المخابز والصيدليات

3- تعلق جميع المقاهي والكافيهات والكفتريات والملاهي والنوادي الليلية واى ما يمثلها تقدم أنشطة ترفيهية غلق كامل طوال المدة

4- ستغلق أمام الجمهور جميع المطاعم وما يقدم الماكولات وأن يقتصر العمل بها على توصيل الطلبات للمنازل فقط "دليفري".

5- تعلق جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات للمواطنين "الشهر العقاري - المرور - سيتم تعليق كافة الخدمات طول هذه المدة يستثني منه الصحة لقيد الموليد والوفيات.

6 غلق كل النوادي الرياضية ومراكز الشباب والصالات الرياضية. 

7 تعليق الدراسة لمدة 15 يوما أخرى في المدارس والجامعات. 

8 يستمر العمل الخاص بمجلس الوزراء بتخفيض حجم العاملين بالمصالح الحكومية 15 يوما إضافية بعد انتهاء مدة القرار الماضي.

9- يستثنى من القرار المستشفيات والعاملين بالمستشفيات.

10- سيتم تطبيق العقوبات الموجودة في قانون الطوارئ لمن يخالف القرارات.

غرامات تبدأ من 4 آلاف جنيه وتنتهي بالحبس وتناشد الحكومة المواطنين بالالتزامات بالقرارات.

11 - الداخلية ستتعامل بحزم وقوة مع من يخالف القرارات والإجراءات لأنه يضر أسرته ومصر بأكملها.

الكلمات المفتاحية

السيسي الاتحاد الافريقي افريقيا اخبار مصر

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