السيسي يُشارك بمؤتمر قمة مصغر مع أعضاء هيئة مكاتب الاتحاد الأفريقي

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر قمة مصغر عبر وسائل الاتصال، مع أعضاء هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل منذ قليل.

وأكد السيسي حرص مصر على تقديم الدعم المالي لإنشاء صندوق دعم جهود مواجهة كورونا بأفريقيا.





ووجه، بإطلاق مبادرة لدول مجموعة الـ 20 لدراسة تخفيف أعباء الديون المستحقة على الدول الأفريقية، مشددًا على أهمية توفير الدعم الدولي لمساندة دول الساحل الأفريقي في جهودها لمكافحة الإرهاب.



