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السد القطري يخطط لخطف نجم النصر

الخميس 26/مارس/2020 - 04:46 م
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بوابة الفجر
أميرة فطيم
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أشارت تقارير صحفية إلى سعي نادي السد القطري، لضم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في الميركاتو الشتوى القادم.

وكشفت صحيفة "المنتخب" المغربية، أن إدارة نادي السد القطري قدمت عرضا مغريا لضم مهاجم النصر نور الدين أمرابط، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأضافت الصحيفة أن إدارة نادي النصر تخشى من انتقال أمرابط للسد، على الرغم من تأكيده على رغبته في إنهاء مسيرته الكروية مع العالمي.

يذكر أن إدارة النصر تخطط لتجديد عقود كلا من؛ نور الدين أمرابط، وبيتروس، وجوليانو.

يذكر أن وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم قررا تعليق النشاط الرياضي في المملكة؛ كإجراء إحترازي بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويحتل النصر المركز الثاني من جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين برصيد 45 نقطة، خلف الهلال المتصدر برصيد 51 نقطة.

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