Advertisements
Advertisements
Advertisements

الصحة العراقية تسجل إصابات ووفيات جديدة بفيروس كورونا

الخميس 26/مارس/2020 - 04:34 م
Advertisements
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

أعلنت وزارة الصحة العراقية، مساء اليوم الخميس، عن تسجيل 36 إصابة و7 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في البلاد.

وقالت الوزارة العراقية في بيان: إن "الاصابات كانت في العاصمة بغداد ومحافظات البصرة وكربلاء والنجف وواسط والسليمانية وكركوك وذي قار"، موضحة أن "الوفيات سجلت في بغداد وكربلاء والمثنى وبابل"، مؤكدة على أن "تسجيل 16 حالة شفاء تام في بغداد والديوانية وبابل والنجف".

كما أعلنت أن "المجموع الكلي للإصابات في العراق وصل إلى 382 حالة، ومجموع الحالات التي تماثلت للشفاء 105، فيما توفي 36 شخصا بالفيروس".

ووفقًا لأخر الإحصائيات، وصل العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم قرابة 487 ألف شخص، كما وصل عدد الوفيات إلى 22 ألفا، وبلغ عدد المتعافين قرابة 117 ألف شخص.

هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية، يوم الإثنين الماضي، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، قد صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا العراقية العراق الصحة العراقية الصحة

أخبار تهمك

الأهلي يحسم مصير كهربا مع الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

مجزرة جديدة في الأهلي.. نجم جديد يقترب من الرحيل

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - محمد صلاح في خطر.. إصابة نجم ليفربول بفيروس كورونا

منذ ساعة و نصف

عاجل.. إصابة أول فنانة مصرية بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يُحدد بديل رمضان صبحي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مواعيد حظر التجول وغلق المحلات يومي الجمعة والسبت

منذ ساعتين

أول رد رسمي على وجود حالات مصابة بكورونا بقصر العيني الفرنساوي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الأهلي وبيراميدز

منذ 37 دقيقة

فايلر لا يتراجع.. فرمان السويسري يطرد نجم جديد من الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. كهربا يطلب العودة مجددا للزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

مجدي يعقوب يوجه رسالة إلى المصريين بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

ليس هاري كين.. برشلونة يخطط لضم صفقة مدوية من توتنهام

منذ حوالي 6 ساعات

خيانة قاتلة.. نجم برشلونة يُقرر الانتقال لصفوف ريال مدريد

منذ ربع ساعة

"الصحة": عدد المعزولين بالمحاجر والعزل الصحي يبلغ 13 ألف حالة

منذ ثلث ساعة

رئيس الزمالك يكشف حقيقة رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

"الصحة" تعلن مفاجأة سارة بشأن كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

وفاة نائب السفير البريطاني في المجر بفيروس كورونا

فرنسا.. تسجيل 231 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

الولايات المتحدة تعلن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا

الصحة العالمية: نرى مؤشرات إيجابية على الأرض لمكافحة كورونا في إيطاليا

أمريكا.. تجازوعدد المصابين بفيروس كورونا الـ 60 ألف حالة

"فرانس برس" تكشف عن عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انحصار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة ؟

هل تتوقع انحصار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة ؟

الأكثر قراءة
02:59 م

عاجل.. مواعيد حظر التجول وغلق المحلات يومي الجمعة والسبت

عاجل.. صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الأهلي وبيراميدز

04:22 م

عاجل - محمد صلاح في خطر.. إصابة نجم ليفربول بفيروس كورونا

03:28 م

فايلر لا يتراجع.. فرمان السويسري يطرد نجم جديد من الأهلي

12:49 م

"الصحة" تعلن مفاجأة سارة بشأن كورونا

08:05 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status