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"النقل" تنفي توقف قطارات السكك الحديدية والمترو الجمعة والسبت

الخميس 26/مارس/2020 - 04:17 م
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بوابة الفجر
كرستينا عياد
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نفت وزارة النقل والمواصلات، ما تم تداوله بشأن توقف قطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق أيام الجمعة والسبت القادمين. 

وأكدت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، أن قطارات السكك الحديدية والمترو تعمل على مدار أيام الأسبوع وفقا لجداول التشغيل المؤقتة والمعلنة خلال فترة سريان الحظر الذي أقره مجلس الوزارء.

وأهابت وزارة النقل، بالمواطنين عدم الانصياع وراء ما يتردد من إشاعات تخص هذا المرفق الحيوي الهام والتأكد من كافة أخبار المرفقين من مصادرها الرسمية. 

ومن جانبه، كان وزير النقل، المهندس كامل الوزير، قد أعلن عن قيامهم بتعديل مواعيد القطارات والمترو لتتناسب مع تنفيذ حظر التجوال في البلاد والمفروض لمنع تفشي فيروس كورونا بين المواطنين. 

وأصدر مجلس الوزراء، أول أمس عدة قرارات، مهمة للحد من انتشار فيروس كورونا، جاءت على النحو التالي.

1-حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة اعتبارا من الـ7 مساء حتى الساعة 6 صباحًا لمدة اسبوعين

إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي العام والخاص من الـ7 مساء حتى الساعة 6 صباحًا لمدة أسبوعين

2- ستغلق ابتداء من الساعة 5 مساءً حتى 6 صباحا كافة المحال التجارية والحرفية بما فيها محال بيع السلع والمراكز التجارية والمولات  مع الغلق الكامل يومي الجمعة  والسبت.

القرار لا يسري على المخابز والصيدليات

3- تعلق جميع المقاهي والكافيهات والكفتريات والملاهي والنوادي الليلية واى ما يمثلها تقدم أنشطة ترفيهية غلق كامل طوال المدة

4- ستغلق أمام الجمهور جميع المطاعم وما يقدم الماكولات وأن يقتصر العمل بها على توصيل الطلبات للمنازل فقط "دليفري".

5- تعلق جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات للمواطنين "الشهر العقاري - المرور - سيتم تعليق كافة الخدمات طول هذه المدة يستثني منه الصحة لقيد الموليد والوفيات.

6 غلق كل النوادي الرياضية ومراكز الشباب والصالات الرياضية. 

7 تعليق الدراسة لمدة 15 يوما أخرى في المدارس والجامعات. 

8 يستمر العمل الخاص بمجلس الوزراء بتخفيض حجم العاملين بالمصالح الحكومية 15 يوما إضافية بعد انتهاء مدة القرار الماضي.

9- يستثنى من القرار المستشفيات والعاملين بالمستشفيات.

10- سيتم تطبيق العقوبات الموجودة في قانون الطوارئ لمن يخالف القرارات.

غرامات تبدأ من 4 آلاف جنيه وتنتهي بالحبس وتناشد الحكومة المواطنين بالالتزامات بالقرارات.

11 - الداخلية ستتعامل بحزم وقوة مع من يخالف القرارات والإجراءات لأنه يضر أسرته ومصر بأكملها.

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فيروس كورونا حظر حركة المواطنين حركة المواطنين تفشي الفيروس النقل المصالح الحكوميه المترو السكة الحديد

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