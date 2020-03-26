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"الداخلية" السعودية تتخذ الإجراءات اللازمة حيال المستهترين بقرار منع التجول

الخميس 26/مارس/2020 - 04:02 م
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المقدم طلال الشلهوب
المقدم طلال الشلهوب
الفجر السعودي
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قال المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية السعودية، المقدم طلال الشلهوب، إنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المستهترين بقرار منع التجول.

وأضاف الشلهوب، خلال المؤتمر الصحفي اليومي بشأن مستجدات الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، أن قرار منع التجول نص على البقاء في المنزل، وليس معناها أن يمارس الشخص أعماله خارج المنزل فهذا مخالف.

وتابع متحدث الداخلية: "توجد هناك منشآت وأنشطة مستثناة من منع التجول، ونؤكد أن جميع الطرق التي تؤدي إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض، تحت السيطرة الأمنية".

من جانبها، أكدت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع عدد الوفيات إلى 3 أشخاص، فيما تعافى 4 حالات إضافية، ليصل الإجمالي إلى 33 حالة.

وبين متحدث الصحة، أن إجمالي الحالات المسجلة في المملكة وصل 1012 حالة حتى الآن، وأن عدد الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا 112 حالة.

وافتتح خادم الحرمين الشرفين، اليوم الخميس، قمة استثنائية لمجموعة العشرين لبحث التصدي لجائحة فيروس كورونا.


وقال الملك سلمان: خالص التعازي لدول العالم التي فقدت مواطنيها بسبب كورونا، مضيفًا: طتأثير هذه الجائحة تسبب في عرقلة عجلة التنمية والنمو والتأثير سلباً على المكاسب التي تحققت في الأعوام الماضية".

 
وتابع الملك سلمان: "نُثمن الإجراءات الفعالة التي اتخذتها الدول ونؤكد دعمنا الكامل لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة هذه الجائحة وينبغي علينا تقوية إطار الجاهزية العالمية لمكافحة الأمراض المعدية التي قد تتفشى مستقبلًا".
 

 وأشار الملك سلمان، إن بلاده بادرت للعمل مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات المتخصصة لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد وضمان سلامة الأفراد.


وانتشر فيروس كورونا بشكل كبير خلال الأيام والأسابيع الماضية، وتجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في العالم حتى الآن حاجز الـ3 آلاف شخص، فيما اقترب عدد المصابين من 300 ألف مصاب.
 

 واتخذت العديد من دول العالم، إجراءات وقائية واحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، مثل حظر التجوال، ومنع التجمعات وإيقاف حركة السفر بين الدول، وغيرها من الإجراءات الوقائية لمنع انتشار هذا الفيروس.

 
وانتقل فيروس كورونا إلى العديد من الدول؛ وسجلت عشرات حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

 
فيروسات كورونا هي زمرة واسعة من الفيروسات تشمل فيروسات يمكن أن تتسبب في مجموعة من الاعتلالات في البشر، تتراوح ما بين نزلة البرد العادية وبين المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة. كما أن الفيروسات من هذه الزمرة تتسبب في عدد من الأمراض الحيوانية.


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