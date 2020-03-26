"الداخلية" السعودية تتخذ الإجراءات اللازمة حيال المستهترين بقرار منع التجول

وأضاف الشلهوب، خلال المؤتمر الصحفي اليومي بشأن مستجدات الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، أن قرار منع التجول نص على البقاء في المنزل، وليس معناها أن يمارس الشخص أعماله خارج المنزل فهذا مخالف.





وتابع متحدث الداخلية: "توجد هناك منشآت وأنشطة مستثناة من منع التجول، ونؤكد أن جميع الطرق التي تؤدي إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض، تحت السيطرة الأمنية".





من جانبها، أكدت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع عدد الوفيات إلى 3 أشخاص، فيما تعافى 4 حالات إضافية، ليصل الإجمالي إلى 33 حالة.





وبين متحدث الصحة، أن إجمالي الحالات المسجلة في المملكة وصل 1012 حالة حتى الآن، وأن عدد الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا 112 حالة.