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أسعار الذهب تواصل الصعود.. 12 جنيها حصيلة ارتفاعات اليوم

الخميس 26/مارس/2020 - 03:59 م
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بوابة الفجر
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ارتفعت اسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميش ختام تعاملات الأسبوع بقيمة وصلت إلى 12 جنيها، وذلك في ظل ارتفاع أسعار الذهب عالميا مسجلة 1621 دولار للأوقية، عقب إجراءات غير مسبوقة لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لدعم الاقتصاد الذي يعاني جراء فيروس كورونا ليتوقف نزوح السيولة.
 
 
أسعار الذهب اليوم

عيار 18 يسجل 610.25 جنيه للجرام.

عيار 21 يسجل 712 جنيها للجرام.
 
عيار 24 يسجل 813 جنيها للجرام.
 
الجنيه الذهب 5696 جنيها.
 
أوقية الذهب 1621 دولار.
 

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