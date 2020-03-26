Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل - الأهلي يحدد موعد جلسة التجديد لأحمد فتحي

الخميس 26/مارس/2020 - 03:48 م
Advertisements
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements


حددت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي، برئاسة محسن صالح، الحادية عشرة ظهر الإثنين المقبل موعدًا للاجتماع مع أحمد فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، لحسم تجديد عقده، الذي ينتهي مع النادي بنهاية الموسم الجاري.

وقام كل من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، وأمير توفيق مدير التعاقدات، بإبلاغ أحمد فتحي ووكيله بموعد الاجتماع ومكانه.

وأثارت تأجيل جلسة فتحي مع لجنة التخطيط، في وقتٍ سابق الجدل بين جماهير القلعة الحمراء، خاصة بعد تذبذب موقف فتحي في حسم مصيره بالبقاء أو الرحيل.

ونفي نادر شوقي  وكيل  أعمال أحمد فتحي ما تردد عن تعمد اللاعب عدم الحضور إلى جلسة النادي الأهلي ومسؤلي لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء التي كان مقررا لها  أمس الأحد. 

الكلمات المفتاحية

فتحي الأهلي أخبار الأهلي أحمد فتحي

أخبار تهمك

عاجل.. أول ضحايا حظر التجول على مستوى الجمهورية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إصابة أول فنانة مصرية بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 18 ساعة

رئيس الزمالك يكشف حقيقة رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

أول رد فعل من محمد صلاح بعد إصابة زميله في ليفربول بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعة

عاجل - محمد صلاح في خطر.. إصابة نجم ليفربول بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعة

ليس هاري كين.. برشلونة يخطط لضم صفقة مدوية من توتنهام

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| مجلس الوزراء يكشف حقيقة غلق الأسواق.. وهؤلاء خارج حظر التجول

منذ ساعة

خالد الغندور يفجر مفاجأة نارية بشأن كهربا والنقاز

منذ ساعتين و 7 دقيقة

الأهلي يحسم مصير كهربا مع الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

مجزرة جديدة في الأهلي.. نجم جديد يقترب من الرحيل

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. مواعيد حظر التجول وغلق المحلات يومي الجمعة والسبت

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. كهربا يطلب العودة مجددا للزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

أول رد رسمي على وجود حالات مصابة بكورونا بقصر العيني الفرنساوي

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر لا يتراجع.. فرمان السويسري يطرد نجم جديد من الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مجدي يعقوب يوجه رسالة إلى المصريين بشأن فيروس كورونا

منذ ساعتين و 22 دقيقة

"الصحة" تعلن مفاجأة سارة بشأن كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

أول تحرك رسمي من الأهلي لتجديد عقود الأربعة الكبار

اليوم..الأهلي يحسم التجديد لثنائي الفريق

رسميا.. الأهلي يعلن تجديد عقد وليد سليمان

أحمد فتحي يعتذر عن حضور اجتماع لجنة التخطيط بالأهلي.. تعرف على السبب

أهم أخبار الأهلي اليوم الخميس 19 مارس 2020

اليوم.. الأهلي يجتمع مع عاشور وإكرامي لحسم ملف التجديد

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انحصار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة ؟

هل تتوقع انحصار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة ؟

الأكثر قراءة
02:59 م

عاجل.. مواعيد حظر التجول وغلق المحلات يومي الجمعة والسبت

عاجل - محمد صلاح في خطر.. إصابة نجم ليفربول بفيروس كورونا

03:28 م

فايلر لا يتراجع.. فرمان السويسري يطرد نجم جديد من الأهلي

12:49 م

"الصحة" تعلن مفاجأة سارة بشأن كورونا

08:05 ص

الأهلي يحسم مصير كهربا مع الفريق

12:07 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status