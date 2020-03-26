عاجل - الأهلي يحدد موعد جلسة التجديد لأحمد فتحي





وأثارت تأجيل جلسة فتحي مع لجنة التخطيط، في وقتٍ سابق الجدل بين جماهير القلعة الحمراء، خاصة بعد تذبذب موقف فتحي في حسم مصيره بالبقاء أو الرحيل.





ونفي نادر شوقي وكيل أعمال أحمد فتحي ما تردد عن تعمد اللاعب عدم الحضور إلى جلسة النادي الأهلي ومسؤلي لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء التي كان مقررا لها أمس الأحد.





حددت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي، برئاسة محسن صالح، الحادية عشرة ظهر الإثنين المقبل موعدًا للاجتماع مع أحمد فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، لحسم تجديد عقده، الذي ينتهي مع النادي بنهاية الموسم الجاري.وقام كل من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، وأمير توفيق مدير التعاقدات، بإبلاغ أحمد فتحي ووكيله بموعد الاجتماع ومكانه.