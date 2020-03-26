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تصريح هام من بوتين بشأن كورونا

الخميس 26/مارس/2020 - 03:50 م
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بوتين
بوتين
وكالات
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أعرب الرئيس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن أمله بأن تخرج بلاده من أزمة القضاء على فيروس كورونا، في غضون شهرين إلى 3 أشهر.

 

وبحسب وكالة سبوتنيك، أكد بوتين، اليوم الخميس، خلال لقاء مع رجال أعمال، أن روسيا قادرة على القضاء على فيروس كورونا المستجد في أقل من 3 أشهر.

 

وقال إن الحرب مع (فيروس كورونا) ستكون طويلة جداً"، إلا أنه أعرب عن أمله بأن تخرج روسيا من هذه الأزمة في غضون شهرين إلى 3 أشهر. وطمأن مؤكداً: "سنخرج بالتأكيد" من هذه الأزمة.

 

وشدد بوتين، في وقت سابق على ضرورة أن تكون التدابير المتخذة لمكافحة فيروس كورونا صارمة وفعالة، مشيراً إلى أن ذلك سيساهم في التخلص من الفيروس بشكل أسرع.

 

وقد أعلن بوتين إجازة في البلاد تستمر أسبوعاً مع إرجاء التصويت على الإصلاح الدستوري الذي كان مقرراً في 22 ابريل.

 

وأمرت الحكومة أيضا بإغلاق غالبية الأماكن العامة في المناطق الروسية حيث لم تتخذ إلى الآن سوى إجراءات محدودة للتصدي لفيروس كورونا.

 

ينتشر الفيروس بين الناس عادةً من خلال السعال والعطس أو ملامسة شخص لشخص مصاب أو لمس سطح مصاب ثم الفم أو الأنف أو العينين. للحماية من العدوى، توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) باتباع ممارسات النظافة الشخصية الأساسية، مثل غسل اليدين بشكل متكرر، وشرب السوائل بكثرة، وتغطية الأنف والفم بمنديل أو بكوعك عند السعال، والبقاء في المنزل إذا كنت تشعر بالمرض.

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا روسيا بوتين القضاء على كورونا

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