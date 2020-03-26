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عاجل.. كشف ملابسات العثور على جثة شاب مجهول الهوية في أوسيم

الخميس 26/مارس/2020 - 02:57 م
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بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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نجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، في كشف ملابسات العثور على جثة شاب مجهول الهوية وملقاة بالطريق في مركز أوسيم، شمال المحافظة.

كان اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قد تلقى إخطارًا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، يفيد بورود بلاغًا للرائد محمد مجدي رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم، من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب مقتولا وملقاة بالطريق بنطاق المركز.

انتقلت قوة أمنية برئاسة العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة، والمقدم محمد أبو القاسم وكيل فرقة شمال الجيزة، والمقدم أمثل حرحش، إلى مكان البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين أن الجثة لشاب في العقد الثالث من عمره، مجهول الهوية لا توجد بحوزته أي أوراق تفيد تحقيق شخصيته، ومصاب بطلق ناري بمنطقة الصدر.

وشكل اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة، وسرعة ضبط مرتكبيها، ومن خلال إجراء التحريات، وفحص كاميرات المراقبة المركبة بمحيط العثور على الجثة، وفحص بلاغات التغيب، توصلت جهود فريق البحث إلى هوية المجني عليه، كما تم التوصل إلى المتهم بارتكاب الجريمة.

أُعدت القوات مأمورية لضبطه تنسيقا مع قطاع الأمن العام، وأسفرت إحداها عن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة، لوجود خلافات بينه وبين المجني عليه، كما أرشد عن السلاح المستخدم في الجريمة عبارة عن بندقية آلية، وتم ضبطها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

كانت تحريات رجال مباحث الجيزة، قد كشفت في وقت سابق، أن مدمن المخدرات المعثور على جثته بمنطقة الدقي، أنفق المبالغ المالية التي كانت بحوزته على المخدرات التي كان يتعاطاها.

وأضافت التحريات أنه عقب إفلاسه، قام ببيع منقولات منزله لشراء المخدرات، وكان يتعاطى في الفترة الأخيرة مخدر "الإستروكس".

وعثرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، على جثة مدمن مخدرات داخل شقته، بمنطقة الدقي، وسط المحافظة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد عمرو طلعت، رئيس قطاع شمال الجيزة، بورود بلاغا للمقدم هاني الحسيني رئيس مباحث قسم شرطة الدقي، من إدارة شرطة النجدة، يفيد بالعثور على جثة شخص داخل شقته بالقرب من فندق شهير، بنطاق القسم.

الكلمات المفتاحية

جثة شاب النيابة العامة الفجر الجيزة أوسيم أمن الجيزة

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