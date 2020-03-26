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باكستان تطلب 1.4 مليار دولار من النقد الدولى لمواجهة كورونا

الخميس 26/مارس/2020 - 02:38 م
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بوابة الفجر
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قال عبد الحفيظ شيخ المستشار المالي لحكومة باكستان اليوم الأربعاء إن باكستان تسعى للحصول على قرض جديد قيمته 1.4 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لمساعدتها على التعامل مع التباطؤ الاقتصادي الناتج عن فيروس كورونا.


وأضاف شيخ أن باكستان ستسعى أيضا لمزيد من الدعم من البنك الدولي والبنك الآسيوي للتنمية.


وأبلغ مؤتمرا صحفيا في إسلام آباد "هذه المليار وأربعمئة مليون التي نطلبها ستكون قرضا عاجلا منخفض التكلفة."


كان صندوق النقد اتفق على برنامج مساعدة مالية بستة مليارات دولار لباكستان العام الماضي.


وارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في باكستان اليوم الخميس لتصل إلى 1102 حالة.


وذكرت قناة جيو الباكستانية أنه تم تسجيل أربع حالات إصابة جديدة في إقليم السند، كما سجلت العاصمة إسلام آباد خمس حالات إصابة جديدة بالفيروس.


وسجل إقليم بلوشستان 12 حالة إصابة جديدة ، ليبلغ إجمالي الحالات المصابة بالإقليم 131 حالة.
وكانت باكستان قد سجلت ثامن حالة وفاة بفيروس كورونا أمس الأربعاء.


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