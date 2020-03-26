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ضبط 3 مخازن أدوية غير مرخصة في المنيا (صور)
الخميس 26/مارس/2020 - 02:38 م
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أحمد الخميسي
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قال اللواء أسامه القاضي، محافظ المنيا، إن الأجهزة الرقابية بالتعاون مع التفتيش الصيدلي ومباحث التموين، تواصل حملاتها المفاجئة بجميع المراكز، للتأكد من تواجد المستلزمات الطبية والأدوية وعدم التلاعب بالأسعار، بالصيدليات، وشركات المستلزمات الطبية، وذلك في ظل الإجراءات الشاملة التي تتخذها الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وأضاف القاضي في بيان له اليوم الخميس: أن الحملات أسفرت عن ضبط 3 مخازن غير مرخصة للأدوية بمراكز المنيا، بني مزار وابوقرقاص، وتم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية.
من جانبه، قاد نائب المحافظ الدكتور محمد محمود أبو زيد، حملة مفاجئة، على عددًا من الصيدليات، وشركات المستلزمات الطبية بمركز ملوي، للتأكد من توافر المستلزمات والأدوية، وعدم التلاعب بالأسعار، بالصيدليات، وشركات المستلزمات الطبية.
وخلال الجولة تم المرور على إحدى شركات المستلزمات الطبية، وتم ضبط أدوية بالمخالفة لقانون الصيدلة رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥، كما تم ضبط عبوة أدوية مصنفة من الجدول الثالث مخدرات، طبقًا لقانون ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ وتعديلاته، وتم تحريزهم وتحرير محضر بالمخالفات.
كما تم ضبط مخزنان بدون ترخيص، أحدهما بالدور العلوي والأخر بالأرضي لمستلزمات وأجهزة طبية، وتم وضع الشمع الأحمر " التشميع" وتحرير محضر بالمخالفة للعرض على النيابة العامة.
وأكد المحافظ، أن أجهزة المحافظة في حالة استنفار دائم، لتنفيذ تكليفات الدولة، الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وتكثيف حملات المتابعة والتفتيش، بجميع مراكز المحافظة، لضمان تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من 7 مساء وحتى 6 صباحًا، وغلق كافة المحال التجارية والحرفية من الساعة 5 مساءا وحتى 6 صباحا.
وكذلك غلق جميع المقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية وما يماثلها من المحال والمنشآت والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه، وغلق جميع المطاعم وما يماثلها من المحال والمنشآت التي تقدم المأكولات ووحدات الطعام المتنقلة أمام الجمهور ويقتصر العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل حتى الساعة السابعة مساءً.
وجه المحافظ، جميع الأجهزة التنفيذية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بهدف إحكام الرقابة على أماكن التجمعات والأسواق وضرورة المتابعة الميدانية للحالة العامة في الشوارع، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد.