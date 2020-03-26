ضبط 3 مخازن أدوية غير مرخصة في المنيا (صور)

قال اللواء أسامه القاضي، محافظ المنيا، إن الأجهزة الرقابية بالتعاون مع التفتيش الصيدلي ومباحث التموين، تواصل حملاتها المفاجئة بجميع المراكز، للتأكد من تواجد المستلزمات الطبية والأدوية وعدم التلاعب بالأسعار، بالصيدليات، وشركات المستلزمات الطبية، وذلك في ظل الإجراءات الشاملة التي تتخذها الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.





وأضاف القاضي في بيان له اليوم الخميس: أن الحملات أسفرت عن ضبط 3 مخازن غير مرخصة للأدوية بمراكز المنيا، بني مزار وابوقرقاص، وتم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية.





من جانبه، قاد نائب المحافظ الدكتور محمد محمود أبو زيد، حملة مفاجئة، على عددًا من الصيدليات، وشركات المستلزمات الطبية بمركز ملوي، للتأكد من توافر المستلزمات والأدوية، وعدم التلاعب بالأسعار، بالصيدليات، وشركات المستلزمات الطبية.





وخلال الجولة تم المرور على إحدى شركات المستلزمات الطبية، وتم ضبط أدوية بالمخالفة لقانون الصيدلة رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥، كما تم ضبط عبوة أدوية مصنفة من الجدول الثالث مخدرات، طبقًا لقانون ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ وتعديلاته، وتم تحريزهم وتحرير محضر بالمخالفات.



