مكتبة الإسكندرية تطلق خدمة تعلم اللغة الهيروغليفية بالمنازل

دعا مركز دراسات الخطوط بمكتبة الإسكندرية، إلى زيارة موقعه الإلكتروني "الهيروغليفية خطوة بخطوة"، في إطار دعم التعلم الرقمي لدعم التعلم باللغة المصرية القديمة، وتحت عنوان "خليك في بيتك وتعلم الهيروغليفية"، في أثناء فترة حظر حركة المواطنين، كما أقرها مجلس الوزراء لمدة 15 يومًا.





وقالت مكتبة الإسكندرية، في بيان إعلامي اليوم الخميس: إنه تم إطلاق المرحلة الأولى منه عام 2015 وهو مشروع طويل الأمد،حيث يتم زيادة محتواه باستمرار سواء في الدروس التعليمية والاختبارات الملحقة بها أو عدد الكلمات في القاموس.



وأضافت، أنه يعد هذا الموقع أول موقع إلكتروني تفاعلي لتعليم اللغة المصرية القديمة وهو يستهدف الدارسين الناطقين باللغة العربية من طلبة الجامعات والهواة والمهتمين بالغة المصرية القديمة بمختلف مستوياتها، وقد تضمن الموقع على مادة علمية باللغتين العربية والإنجليزية



ويتميز هذا الموقع باحتوائه على قاموس للغة المصرية القديمة والذي يتم تزويده بكلمات جديدة باستمرار.





ويحتوي القاموس في الوقت الراهن على أكثر من 6500 كلمة باللغة المصرية القديمة ومرادفاتها، وهو قاموس تفاعلي يُمَكّن المستخدم من البحث عن الكلمات الهيروغليفية سواء باستخدام العلامات الهيروغليفية، والتي يبلغ عددها على الموقع أكثر من 6790 علامة، أو بالقيمة الصوتية للكلمة المصرية القديمة أو بمعنى الكلمة سواء باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية.



ويحتوي الموقع أيضًا على مجموعة من الدروس التعليمية مقسمة إلى مستويين، المستوى الأول يحتوي على 12 درسًا، أما المستوى الثاني فسيتم إضافته كجزء من المرحلة الثانية للموقع، وفي نهاية كل درس يجد المتعلم مجموعة من الاختبارات التقييمية تساعده على تقييم نفسه ومعرفة مدى فهمه للدروس



كما يحتوي الموقع أيضًا على صور لـ116 قطعة أثرية عليها نصوص هيروغليفية من مختلف المتاحف المصرية والعالمية.





وتأتي هذه القطع مصحوبة بنطق لكلمات النص وترجمته؛ وذلك من أجل المزيد من التدريب على ما تعلمه الدارس من دروس وقواعد بالإضافة إلى تمكين المتعلم من التدريب بطريقة عملية على النصوص المكتوبة بخطوط مختلفة عن تلك المكتوبة ببرامج الحاسوب.



وذكرت المكتبة أنه حاليًا يتم الانتهاء من الاعداد للمرحلة الثانية من الموقع الإلكتروني والتي سيتم فيها إضافة مجموعة دروس جديدة تبلغ 18 درسًا، بالإضافة إلى قسم جديد يشتمل على شرح مُفصَّل للعلامات الهيروغليفية الاساسية وكيف تم استخدامها في اللغة المصرية القديمة.

