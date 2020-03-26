Advertisements
Advertisements
Advertisements

"التموين": انتظام عمل أسواق الجملة ٢٤ ساعة لتلبية احتياجات المواطنين

الخميس 26/مارس/2020 - 02:05 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements

 كلف على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، كافة الأجهزة الرقابية بوزارة التموين وكذلك مديريات التموين بالمرور على الأسواق وخاصة أسواق الخضر والفاكهة.


وفي هذا الصدد قام أيمن حسام الدين مساعد الوزير لشئون التجارة الداخلية، بالقيام بجولة تفقدية اليوم على سوق الجملة بالعبور للاطمئنان على توافر السلع وخاصة الخضر والفاكهة ومتابعة عملية ضخها وتوافرها بالأسواق بالكميات والأسعار المناسبة لضمان تلبية احتياجات المواطنين.


وشدد المصيلحي على انتظام عمل أسواق الجملة على مدار ٢٤ ساعة لتلبية احتياجات المواطنين وضمان إمداد الأسواق المختلفة بكافة احتياجاتها من الخضر والفاكهة.


كما اكد المصيلحي على انتظام حركة سيارات نقل السلع الغذائية والخضر والفاكهة طوال اليوم لإمداد كافة المنافذ والأسواق بكافة الاحتياجات دون التقييد بمواعيد حظر التجوال.


فضلًا عن انتظام عمل المخابز ومحال البقالة التموينية وفروع مشروع جميعتي لصرف السلع التموينية للمواطنين.
وتؤكد وزارة التموين أهمية عدم الانسياق وراء اى اشاعات مغرضة، وأنه لا صحة بأن أسواق الجملة والخاصة بالخضر والفاكهة مغلقة، مع التأكيد على  أن عملية امداد الأسواق بالسلع مستمرة دون توقف وفقاً للمعدلات الطبيعية.


الكلمات المفتاحية

وزارة التموين مواعيد حظر التجوال مواعيد الحظر سلع التموين السلع الغذائيه اخبار التموين اليوم

أخبار تهمك

عاجل.. أول ضحايا حظر التجول على مستوى الجمهورية

منذ ساعة و نصف

مجزرة جديدة في الأهلي.. نجم جديد يقترب من الرحيل

منذ حوالي 20 ساعة

كارثة كبرى.. فيروس كورونا يهدد ليونيل ميسي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. بيان مهم لـ"الأزهر" بشأن إقامة صلاة الجمعة

منذ ساعتين و 15 دقيقة

ليس هاري كين.. برشلونة يخطط لضم صفقة مدوية من توتنهام

منذ حوالي 3 ساعات

خالد الغندور يفجر مفاجأة نارية بشأن كهربا والنقاز

منذ 37 دقيقة

رئيس الزمالك يكشف حقيقة رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

"الصحة" تعلن مفاجأة سارة بشأن كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

أول رد رسمي على وجود حالات مصابة بكورونا بقصر العيني الفرنساوي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

الطب البيطري يفجر مفاجأة حول قضية "القاهرة الجديدة": ليست ثعابين

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. قرار حاسم من رئيس الوزراء لإنهاء زحام المترو

منذ ساعة و 21 دقيقة

الأهلي يحسم مصير كهربا مع الفريق

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل.. كهربا يطلب العودة مجددا للزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

فايلر لا يتراجع.. فرمان السويسري يطرد نجم جديد من الأهلي

منذ ساعتين

مجدي يعقوب يوجه رسالة إلى المصريين بشأن فيروس كورونا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. إصابة أول فنانة مصرية بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

محافظ بني سويف: قائمة أسعار استرشادية للخضر والفاكهة بالتعاون مع مباحث التموين

وزير التموين: هناك 4 أسواق منظمة فقط على مستوى الجمهورية

"لا تقلقوا".. وزير التموين يوجه رسالة للمواطنين بخصوص الأسعار في رمضان

وزير التموين: الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفى 5 أشهر

"التموين": إمداد المجمعات الاستهلاكية بجميع السلع

وزير التموين يشدد على انتظام عمل أسواق الجملة 24 ساعة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انحصار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة ؟

هل تتوقع انحصار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة ؟

الأكثر قراءة
12:49 م

فايلر لا يتراجع.. فرمان السويسري يطرد نجم جديد من الأهلي

خالد الغندور يفجر مفاجأة نارية بشأن كهربا والنقاز

02:16 م

مجدي يعقوب يوجه رسالة إلى المصريين بشأن فيروس كورونا

02:00 م

عاجل.. أول ضحايا حظر التجول على مستوى الجمهورية

01:19 م

"الصحة" تعلن مفاجأة سارة بشأن كورونا

08:05 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status