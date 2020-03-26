"التموين": انتظام عمل أسواق الجملة ٢٤ ساعة لتلبية احتياجات المواطنين





كلف على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، كافة الأجهزة الرقابية بوزارة التموين وكذلك مديريات التموين بالمرور على الأسواق وخاصة أسواق الخضر والفاكهة.









وفي هذا الصدد قام أيمن حسام الدين مساعد الوزير لشئون التجارة الداخلية، بالقيام بجولة تفقدية اليوم على سوق الجملة بالعبور للاطمئنان على توافر السلع وخاصة الخضر والفاكهة ومتابعة عملية ضخها وتوافرها بالأسواق بالكميات والأسعار المناسبة لضمان تلبية احتياجات المواطنين.









وشدد المصيلحي على انتظام عمل أسواق الجملة على مدار ٢٤ ساعة لتلبية احتياجات المواطنين وضمان إمداد الأسواق المختلفة بكافة احتياجاتها من الخضر والفاكهة.









كما اكد المصيلحي على انتظام حركة سيارات نقل السلع الغذائية والخضر والفاكهة طوال اليوم لإمداد كافة المنافذ والأسواق بكافة الاحتياجات دون التقييد بمواعيد حظر التجوال.









فضلًا عن انتظام عمل المخابز ومحال البقالة التموينية وفروع مشروع جميعتي لصرف السلع التموينية للمواطنين.

وتؤكد وزارة التموين أهمية عدم الانسياق وراء اى اشاعات مغرضة، وأنه لا صحة بأن أسواق الجملة والخاصة بالخضر والفاكهة مغلقة، مع التأكيد على أن عملية امداد الأسواق بالسلع مستمرة دون توقف وفقاً للمعدلات الطبيعية.







