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بريطانيا تعلن وفاة أول سجين بفيروس كورونا

الخميس 26/مارس/2020 - 02:14 م
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت السلطات البريطانية، اليوم الخميس، أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد داخل سجونها، لرجل يبلغ من العمر 84 عاما أدين في السابق بالاعتداء الجنسي، تزامنا مع ارتفاع الإصابات بين المساجين، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية.

 

وكشفت الصحيفة البريطانية، أن الرجل كان نزيلا بأحد سجون الفئة "سي" في كامبردج شاير، والذي لا يضم سوى مرتكبي الجرائم الجنسية من الذكور، وتوفي يوم الأحد الماضي وكان يعاني من مشاكل صحية مزمنة.

 

وكانت وزارة العدل البريطانية، نشرت بيانات أظهرت أن عدد الحالات مؤكدة الإصابة بالفيروس بين نزلاء السجون قد ارتفع إلى 19 إصابة في 10 سجون حتى أمس الأربعاء. بلغ عدد السجناء في إنجلترا وويلز حتى الأسبوع الماضي 83709 سجناء.

 

ونقلًا عن وكالة سبوتنيك، تعد بريطانيا أحد أكثر البلدان تضررا من جائحة كورونا في أوروبا، وسجلت حتى الآن أكثر من 9 آلاف إصابة، إلى جانب نحو 465 حالة وفاة.

 

عالميا، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 470 ألف إصابة، ونحو 21 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 110 آلاف.

 

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وبلغت الإصابات 74 ألفًا في إيطاليا و68 ألفا في الولايات المتحدة و56 ألفا في إسبانيا، إلى جانب الآلاف في نحو 190 دولة ومنطقة أخرى.

الكلمات المفتاحية

وفاة اول سجين فيروس كورونا جائحة كورونا بريطانيا

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