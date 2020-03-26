كارثة كبرى.. فيروس كورونا يهدد ليونيل ميسي

أصبح اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني مهدد بالإصابة بفيروس كورونا خلال الفترة المقبلة بعد ظهور اول حالة إصابة بهذا الفيروس داخل صفوف الفريق الكتالوني.





وكانت قد أشارت صحيفة "سبورت" الإسبانية إلى إصابة رامون كانال رئيس الجهاز الطبي بنادي برشلونة خلال الساعات الماضية بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهذا الفيروس.





ويتواجد جوسيب انطوني طبيب الفريق الأول بكرة اليد مع كانال في الحجر الصحي من أجل عدم انتقال عدوى الفيروس لشخص آخر.





يذكر أن ليونيل ميسي كان يتعامل بشكل طبيعي مع طبيب الفريق قبل توقف النشاط الرياضي في إسبانيا، وسيجري اللاعب الأرجنتيني بعض الفحوصات في حال تأكد إصابة طبيب الفريق.



