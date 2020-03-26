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ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بختام أخر الأسبوع .. مع ترقب المركزي ضخ الـ 20 مليار جنيه

الخميس 26/مارس/2020 - 01:27 م
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البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أخبار البورصة المصرية 

إختتمت البورصة المصرية تعاملات اليوم  الخميس ، علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات وذلك بدعم من مشتريات المصريين  مع استمر الاداء الايجابى و تنامى ثقة المستثمرين فى السوق مع تحول بوصلة الحكومة نحو سوق المال ، وترقب تفعيل استثمار مخصص البنك المركزى المقيم بـ 20 مليار جنيه فى البورصة ، و هو ما سيدعم استمرار التماسك على المؤشرات و الاسهم لحين ايجاد علاج لكورونا .

وخسر رأس المال السوقى للبورصة بنحو 900 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 539.9 مليار جنيه.

مؤشرات البورصة المصرية 

وارتفع مؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30"  بختام الجلسة، بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 912.9 نقطة، وتابعه في الارتفاع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 3.1%  عند مستوي 959.4  نقطة،وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.4% ليصل إلى مستوى 1036.1 نقطة.

تداولات البورصة المصرية

وارتفعت قيم التداولات بالبورصة المصرية الي578.7 مليون جنيه  وبلغ  حجم التداول على الأسهم 201 مليون ورقة مالية ، عبر تنفيذ 21.9 ألف عملية لعدد 172 شركة، ارتفع منها 115 شركة وإنخفضت 20 شركة وإستقرت 37 شركة.


تعاملات المستثمرين بالبورصة المصرية 

وإستحوذت تعاملات المصريين بالبورصة المصرية علي نسبة 89.5% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.2%، والعرب على 1.2% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 98.1% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 1.8%.

وإتجهت تعاملات المصريين للشراء بحوالي 1.3 مليار جنيه ، فيما إتجهت تعاملات العرب والمصريين للبيع بنحو 391.2 مليون جنيه ،و957,8 مليون جنيه  علي التوالي .

الكلمات المفتاحية

علاج لكورونا 78 15

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