Advertisements
Advertisements
Advertisements

تفاصيل أول حادث مروع على الطريق الإقليمي وقت حظر التجوال

الخميس 26/مارس/2020 - 12:45 م
Advertisements
الحادث
الحادث
إيريني صفوت
Advertisements
استمعت النيابة العامة، لأقوال السائق المتسبب في حادث اصطدام تريلا بسيارات متوقفة، أعلى الطريق الدائري، بمنطقة الطف، خلال فترة الحظر، الأمر الذي أسفر عن مصرع وإصابة 30 شخصًا.

وأكد السائق، أنه كان على علم بفترة الحظر، وكان يعلم أن الطريق خاليًا من المارة، حيث قاد السيارة مسرعة، وكان يعلم بوجود كمين على الطريق لفحص السيارات، وفي أثناء قربه من الكمين، لم يعلم بوقوف بعض السيارات، فكانت قيادته سريعة، فعندما شاهد السيارات حاول التوقف ولكن اختلت عجلة القيادة، ما دفعه للاصطدام بالسيارات المتوقفة.

وانتقل فريق من النيابة العامة بجنوب الجيزة، لمعاينة موقع اصطدام "تريلا" بـ14 سيارة متوقفة أعلى الطريق الإقليمي، بمنطقة الصف خلال فترة الحظر، ما أسفر عنه مصرع 18 شخصًا وإصابة 12 آخرين.

واستعلمت النيابة، عن حالة المصابين تمهيدًا لسؤالهم، حول الحادث، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها، فيما طلبت التحريات حول الواقعة.

وتلقى اللواء محمود عبدالرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، إخطار من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع مفادة حادث أعلى الطريقةالدائرى الاقليمى الموجود بدائرة القسم الامر الذي نتج عنه ووجود عدد من الضحايا والمصابين.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية لمكان الحادثـ وتبين أن سائق سيارة (تريلا) اصطدم بـ14 سيارة مصطفة أعلى الطريق الأقليمي، بمنطقة الصف بسبب حظر التجول، ما أدي إلى مصرع ١٥ فرد واصابة آخرين حال تواجدهم داخل السيارات التي اصطدمت بها التريلا، وتم استخراج الجثث ونقل المصابين للمستشفى والتحفظ على سائق التريلا وتحرير محضر بالواقعة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن في مؤتمر صحفي، عدة قرارات مهمة في إطار خطة الدولة لمواجهة تفشي وباء كورونا.

وجاءت القرارات كالتالي:

1 _ حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من الساعة السابعة مساءً حتى السادسة صباحًا.


2 - إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي والخاص خلال الفترة نفسها.


3 - غلق كافة المحال و"المولات" والمنشآت التجارية ابتداءً من الخامسة مساءً إلى السادسة صباح اليوم التالي، والقرار لا يسري على المخابز والصيدليات.


4 - غلق المقاهي و"الكافيتريات" والملاهي الليلية وكل أنشطة الترفيه. 


5 - غلق المطاعم وما يماثلها من محال تقدم المأكولات، والاقتصار على توصيل الطلبات للمنازل. 


6 - تعليق خدمات الشهر العقاري ورخص البناء، وغيرها من الإدارات التي تقدم خدمة للجمهور.


7 - غلق كل النوادي الرياضية والشعبية في أنحاء الجمهورية كافة.


8 - تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمده 15 يوما أخرى.


9 - يستمر العمل بتخفيض حجم الموظفين بالقطاع العام، وقطاع الأعمال لمدة 15 يوما أخرى. 


10 - تطبيق العقوبات المقررة في قانون الطوارئ والتي تبدأ بـ4 آلاف جنيه، وتنتهي بالحبس لكل من يخالف القرارات.

تفاصيل أول حادث مروع على الطريق الإقليمي وقت حظر التجوال
تفاصيل أول حادث مروع على الطريق الإقليمي وقت حظر التجوال

الكلمات المفتاحية

غلق المطاعم طريق الاقليمي سائق تريلا حظر حركة المواطنين حركة المواطنين

أخبار تهمك

عاجل.. إصابة أول فنانة مصرية بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يحسم مصير كهربا مع الفريق

منذ أقل من ساعتين

ليس هاري كين.. برشلونة يخطط لضم صفقة مدوية من توتنهام

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل.. بيان مهم لـ"الأزهر" بشأن إقامة صلاة الجمعة

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. كهربا يطلب العودة مجددا للزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. قرار استثنائي من شيخ الأزهر لمواجهة فيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

أول رد رسمي على وجود حالات مصابة بكورونا بقصر العيني الفرنساوي

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. قرار حاسم من رئيس الوزراء لإنهاء زحام المترو

منذ ثلث ساعة

عاجل.. وزير الداخلية يتوعد

منذ حوالي 6 ساعات

"الصحة" تعلن مفاجأة سارة بشأن كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

الطب البيطري يفجر مفاجأة حول قضية "القاهرة الجديدة": ليست ثعابين

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يجهز مفاجأة كبرى بشأن بديل حسام عاشور

منذ حوالي 14 ساعة

رئيس الزمالك يكشف حقيقة رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

مجزرة جديدة في الأهلي.. نجم جديد يقترب من الرحيل

منذ حوالي 19 ساعة

فايلر لا يتراجع.. فرمان السويسري يطرد نجم جديد من الأهلي

منذ ساعة

كورونا يضرب برشلونة.. الإعلان عن أول حالة إصابة في الفريق الكتالوني

منذ ساعة و 28 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انحصار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة ؟

هل تتوقع انحصار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة ؟

الأكثر قراءة
12:49 م

فايلر لا يتراجع.. فرمان السويسري يطرد نجم جديد من الأهلي

عاجل.. قرار حاسم من رئيس الوزراء لإنهاء زحام المترو

01:32 م

"الصحة" تعلن مفاجأة سارة بشأن كورونا

08:05 ص

عاجل.. بيان مهم لـ"الأزهر" بشأن إقامة صلاة الجمعة

12:37 م

أول رد رسمي على وجود حالات مصابة بكورونا بقصر العيني الفرنساوي

12:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status