تفاصيل أول حادث مروع على الطريق الإقليمي وقت حظر التجوال

استمعت النيابة العامة، لأقوال السائق المتسبب في حادث اصطدام تريلا بسيارات متوقفة، أعلى الطريق الدائري، بمنطقة الطف، خلال فترة الحظر، الأمر الذي أسفر عن مصرع وإصابة 30 شخصًا.

وأكد السائق، أنه كان على علم بفترة الحظر، وكان يعلم أن الطريق خاليًا من المارة، حيث قاد السيارة مسرعة، وكان يعلم بوجود كمين على الطريق لفحص السيارات، وفي أثناء قربه من الكمين، لم يعلم بوقوف بعض السيارات، فكانت قيادته سريعة، فعندما شاهد السيارات حاول التوقف ولكن اختلت عجلة القيادة، ما دفعه للاصطدام بالسيارات المتوقفة.





وانتقل فريق من النيابة العامة بجنوب الجيزة، لمعاينة موقع اصطدام "تريلا" بـ14 سيارة متوقفة أعلى الطريق الإقليمي، بمنطقة الصف خلال فترة الحظر، ما أسفر عنه مصرع 18 شخصًا وإصابة 12 آخرين.





واستعلمت النيابة، عن حالة المصابين تمهيدًا لسؤالهم، حول الحادث، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها، فيما طلبت التحريات حول الواقعة.





وتلقى اللواء محمود عبدالرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، إخطار من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع مفادة حادث أعلى الطريقةالدائرى الاقليمى الموجود بدائرة القسم الامر الذي نتج عنه ووجود عدد من الضحايا والمصابين.





وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية لمكان الحادثـ وتبين أن سائق سيارة (تريلا) اصطدم بـ14 سيارة مصطفة أعلى الطريق الأقليمي، بمنطقة الصف بسبب حظر التجول، ما أدي إلى مصرع ١٥ فرد واصابة آخرين حال تواجدهم داخل السيارات التي اصطدمت بها التريلا، وتم استخراج الجثث ونقل المصابين للمستشفى والتحفظ على سائق التريلا وتحرير محضر بالواقعة.



