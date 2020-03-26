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تعقيم محطة مترو الزمالك ضد فيروس كورونا (صور)

الخميس 26/مارس/2020 - 12:39 م
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صورة من الحدث
صورة من الحدث
كرستينا عياد
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أعلنت وزارة النقل عن قيامها بتعقيم وتطهير موقع مشروع محطة مترو الزمالك، والتي تقع ضمن أعمال تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى والتى يبلغ طولها 17.7 كم وتشتمل على عدد (15) محطة، حيث تفقد عدد من المحطات مثل (الزمالك  -الكيت كات  -القومية - الدائري). 

جاء ذلك في  إطار اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كرونا في كافة الهيئات والشركات التابعة وفي ووسائل النقل والمواصلات وفي مواقع المشروعات المختلفة. 

ويتم تنفيذ المرحلة الثالثة على ثلاثة أجزاء، الجزء الأول يمتد من محطة العتبة حتي الكيت كات بطول 4 كم ويشمل عدد (4) محطات نفقية ومخطط افتتاحه فى 2021. 

والجزء الثانى يمتد بطول 6,6 كم من محطة الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محـور روض الفرج ويشمل عدد  6 محطات "محطة نفقية وعدد4 محطات علوية ومحطة سطحية" ومخطط افتتاحه فى 2022. 

والجزء الثالث يمتد بطول 7.1 كم من محطة الكيت كات حتي جامعة القاهـرة ويشمل عدد 5 محطـات "3 محطات نفقية ومحطة علوية ومحطة سطحية" ومخطط افتتاحه فى 2023.


وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» إلى 113 حالة.

وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 15 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 4 أجانب و11 مصريًا، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 95 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 113 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح أنه تم تسجيل 54 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة مواطن مصري يبلغ من العمر 63 عامًا من محافظة المنوفية.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 456 حالة من ضمنهم 95 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و21 حالة وفاة.
تعقيم محطة مترو الزمالك ضد فيروس كورونا (صور)
تعقيم محطة مترو الزمالك ضد فيروس كورونا (صور)
تعقيم محطة مترو الزمالك ضد فيروس كورونا (صور)
تعقيم محطة مترو الزمالك ضد فيروس كورونا (صور)
تعقيم محطة مترو الزمالك ضد فيروس كورونا (صور)
تعقيم محطة مترو الزمالك ضد فيروس كورونا (صور)

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