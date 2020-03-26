Advertisements
Advertisements
Advertisements

مصلحة الجمارك: استمرار العمل بالموانئ والمنافذ الجمركية

الخميس 26/مارس/2020 - 11:51 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
أكدت مصلحة الجمارك استمرار العمل بالموانئ والمنافذ الجمركية المختلفة بالنسبة للواردات العاجلة، والاستراتيجية خاصة السلع الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية، وكذلك الصادرات المصرية، على مدى أيام الأسبوع لمدة 24 ساعة.

وقالت مصلحة الجمارك في بيان أصدرته اليوم الخميس إن رئيس الإدارة المركزية أو مدير عام الموقع يتولى تنسيق مواعيد العمل.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بحظر حركة المواطنين على الطرق العامة بداية من اليوم الأربعاء من 7 مساء وحتى 6 صباحًا، وذلك في ظل الإجراءات الشاملة التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا حظر حركة المواطنين حركة المواطنين الواردات العاجلة السلع الغذائيه

أخبار تهمك

الأهلي يصارع الزمالك على 3 صفقات نارية الصيف المقبل

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إصابة أول فنانة مصرية بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 14 ساعة

رئيس الزمالك يكشف حقيقة رحيل نجم الفريق

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل.. وزير الداخلية يتوعد

منذ حوالي 4 ساعات

هل دخل فيروس هانتا الجديد مصر؟.. أستاذ أمراض جلدية يحسم الأمر

منذ ساعتين و 35 دقيقة

الأرصاد تحذر من طقس اليوم الخميس.. رياح مثيرة للرمال والأتربة

منذ حوالي 5 ساعات

ندى موسى تثير الجدل بسبب هويتها الدينية

منذ ساعة و 24 دقيقة

"المصل واللقاح": الأسبوع المقبل هو الأخطر على الإطلاق في مصر

منذ أقل من ساعة

الطب البيطري يفجر مفاجأة حول قضية "القاهرة الجديدة": ليست ثعابين

منذ حوالي 12 ساعة

ليس هاري كين.. برشلونة يخطط لضم صفقة مدوية من توتنهام

منذ أقل من ساعة

تصريح صادم من خبير أمريكي بشأن فيروس كورونا

منذ 40 دقيقة

عاجل.. كهربا يطلب العودة مجددا للزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يجهز مفاجأة كبرى بشأن بديل حسام عاشور

منذ حوالي 13 ساعة

مجزرة جديدة في الأهلي.. نجم جديد يقترب من الرحيل

منذ حوالي 18 ساعة

"الصحة" تعلن مفاجأة سارة بشأن كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

خبر سار من "الصحة" عن مصابي كورونا في مصر

منذ 33 دقيقة

موضوعات متعلقة

"الجمارك" تُعلن استمرار العمل بمنافذها خلال إجازة العيد

بالتفاصيل.. تعرف على أهم التيسيرات التي يمنحها قانون الجمارك الجديد للمستثمرين الصناعيين

اليوم.. بدء تطبيق الإفراج بنظام "المسار الأخضر" بالموانئ والمنافذ الجمركية

احباط محاولة تهريب كمية من الألعاب النارية والهواتف المحمولة بجمارك الدخيلة بالإسكندرية.. (صور)

الكويت تقرر حظر تصدير السلع والمنتجات الغذائية والأدوية بسبب كورونا

"الجمارك" تتخذ إجراءات صارمة بالمنافذ لمواجهة فيروس كورونا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انحصار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة ؟

هل تتوقع انحصار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة ؟

الأكثر قراءة
08:05 ص

"الصحة" تعلن مفاجأة سارة بشأن كورونا

رئيس الزمالك يكشف حقيقة رحيل نجم الفريق

09:53 ص

خبر سار من "الصحة" عن مصابي كورونا في مصر

11:49 ص

عاجل.. كهربا يطلب العودة مجددا للزمالك

07:52 ص

ليس هاري كين.. برشلونة يخطط لضم صفقة مدوية من توتنهام

11:27 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status