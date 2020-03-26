أكدت مصلحة الجمارك استمرار العمل بالموانئ والمنافذ الجمركية المختلفة بالنسبة للواردات العاجلة، والاستراتيجية خاصة السلع الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية، وكذلك الصادرات المصرية، على مدى أيام الأسبوع لمدة 24 ساعة.





وقالت مصلحة الجمارك في بيان أصدرته اليوم الخميس إن رئيس الإدارة المركزية أو مدير عام الموقع يتولى تنسيق مواعيد العمل.





كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بحظر حركة المواطنين على الطرق العامة بداية من اليوم الأربعاء من 7 مساء وحتى 6 صباحًا، وذلك في ظل الإجراءات الشاملة التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.



