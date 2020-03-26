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وزير الإسكان يُصدر 34 قراراً لإزالة مخالفات البناء بمدينتى العلمين الجديدة والعبور

الخميس 26/مارس/2020 - 10:58 ص
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بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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أصدر عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 34 قراراً إدارياً لإزالة التعديات ومخالفات البناء الواقعة على الأراضى والوحدات والمحال المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمدينتى العلمين الجديدة والعبور، مؤكداً مواصلة وزارة الإسكان، ممثلة فى أجهزة المدن الجديدة، إزالة جميع أنواع المخالفات والتعديات، بالمدن الجديدة، تطبيقاً للقانون، واستيداءً لحق الدولة، وحفاظاً على المظهر الحضارى للمدن الجديدة، ومنع ظهور أى عشوائيات بها.


وقال عاصم الجزار إنه تم إصدار 27 قراراً إدارياً لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضى داخل حدود مدينة العلمين الجديدة بعدة مواقع مختلفة، شملت مناطق شرق الطريق الساحلى الدولى الجديد، وقبلى الطريق الساحلى مطروح / إسكندرية، وجنوب وشرق الوحدة المحلية لتل العيس وجنوب الطريق الساحلى إسكندرية / مطروح، وجنوب غرب المعهد الأزهرى لتل العيس، حيث تمثلت المخالفات في إقامة مبانى منازل بملحقاتها، وأسوار، ومحال، وأعمال حفر وأساسات وقواعد خرسانة مسلحة، ومطعم، بدون ترخيص وبدون سند من القانون.
وأضاف وزير الإسكان: تم إصدار 7 قرارات إدارية لإزالة التعديات ومخالفات البناء  بعدة مناطق بمدينة العبور، والمتمثلة في صب الدور الأرضى وأعمدة الدور الأول بقطعة أرض مملوكة للهيئة، وإقامة مبان على قطعة أخرى، وتعدٍ على قطعة أرض ثالثة بعد إلغاء تخصيصها، ومحلين سبق سحبهما وعودتهما لحوزة جهاز المدينة، ووحدة إدارية، ووحدة أخرى، وذلك بدون سندٍ من القانون.


ونصت القرارات التى أصدرها وزير الإسكان، على أن يتولى جهازا مدينتى العلمين الجديدة والعبور بمعاونة كل من شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.



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