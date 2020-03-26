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ندى موسى تثير الجدل بسبب هويتها الدينية

الخميس 26/مارس/2020 - 10:58 ص
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بوابة الفجر
رشا عادل
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أثارت الفنانة ندى موسى، جدالًا كبيرًا حول حقيقة ديانتها، وذلك بعدما شاركت جمهورها بمقطع فيديو جديد لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع التواصل الأجتماعي "فيسبوك"، حيث ظهرت خلال الفيديو وفي خلفيتها مصحف بجانبه قلادة صليب.

وتحدثت ندى، خلال مقطع الفيديو عن الحيوانات الأليفة وعدم نقلها عدوى فيروس كورونا".

ولاق مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدي جمهورالفنانة المصرية، وتساءل الجمهور في التعليقات عن وجود المصحف والصيلب معًا، ولكنها رفضت الكشف عن حقيقة الأمر واكتفت بالتعليق على الفيديو قائلة:"سبتوا كل حاجة وبتتكلموا في الصليب والمصحف هندوسية ارتاحتوا".

يذكر أن آخر أعمال ندى موسى، مسلسل "شبر ميه"، وتدور أحداثة في إطار اجتماعي كوميدي، وشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين منهم الفنان أحمد السعدني ونجلاء بدر ومحمد علي رزق ومحمد جمعة.

الكلمات المفتاحية

ندي موسي فيروس كورونا

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