استمرار تراجع مؤشر دبى المالى بمستهل تعاملات اليوم الخميس

تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.10% خاسراً 20.12 نقطة ليصل إلى مستوى 1802.88 نقطة، متأثراً بهبوط أسواق المال العالمية بعد سلسلة من الخسائر نتيجة مخاوف انتشار فيروس كورونا، مما أدى إلى تراجع أسعار النفط.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 83 مليون سهم محققة ما قيمته 67.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 1193 صفقة لعدد 27 سهما، وارتفعت 9 أسهم، فيما انخفض 17 سهما، واستقر سهم واحد.

وارتفعت 8 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع العقارات بنسبة 10.90%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 7.76%، تلاه قطاع النقل بنسبة 6.22%، ثم قطاع التأمين بنسبة 5.12%، ثم قطاع البنوك بنسبة 4.30%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 3.95%، ثم قطاع السلع بنسبة 3.39%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.66%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية بنسبة 15%، ثم سهم شركة دى إكس بى إنترتيمنتس بنسبة 6.30%، وتصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم بنك دبى التجارى بنسبة 4.77%، ثم سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 4.34%، فيما تصدر سهم إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 9 مليون ورقة بقيمة 20.6 مليون درهم، والذى تراجع بنسبة 1.29%.



