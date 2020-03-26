Advertisements
Advertisements
Advertisements

تسلا تخطط لإعادة فتح مصنع نيويورك لصنع أجهزة التنفس الصناعي

الخميس 26/مارس/2020 - 10:19 ص
Advertisements
إيلون ماسك
إيلون ماسك
Advertisements
أعلن إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" المصنعة للسيارات الكهربائية، عن اعتزامه إعادة فتح مصنع "Gigafactory 2" في مدينة نيويورك لإنتاج أجهزة التنفس الصناعي في أقرب وقت ممكن، كما تتعاون تسلا مع شركة ميدترونيكس للأجهزة الطبية لبدء إنتاج أجهزة التنفس الصناعي في مصنع فريمونت.

ونشر "ماسك" أمس الأربعاء، تغريده عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، قائلًا: سيتم إعادة فتح جيجا نيويورك لإنتاج أجهزة التنفس الصناعي في أقرب وقت ممكن إنسانيا. وسنفعل أي شيء في وسعنا لمساعدة مواطني نيويورك.

وكانت شركة تسلا والتي تتخذ من مدينة كاليفورنيا مقرًا لها، من بين شركات صناعة السيارات الأولى في الولايات المتحدة التي عرضت صنع أجهزة التنفس الصناعي للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بعد أن ناشدت الولايات المتحدة التبرع بأقنعة التنفس الصناعي لمكافحة النقص، وتفيد التقارير أن تسلا بدأت العمل مع شركة الأجهزة الطبية Medtronic Plc وهي سريعة على الطريق الصحيح لبدء إنتاج أجهزة التنفس الصناعي في مصنع فريمونت، في منطقة خليج سان فرانسيسكو.

يذكر أن شركات صناعة السيارات الأميركية الأخرى، مثل فورد وجنرال موتورز، قد قدمت أيضاً لصنع أجهزة التنفس الصناعي وأجهزة التنفس اللازمة للمساعدة في مكافحة انتشار فيروس كورونا، حيث دخلت جنرال موتورز في شراكة مع شركة فينتيك لصناعة المعدات الطبية لبناء أجهزة التنفس الصناعي في مصنع جنرال موتورز في كوكومو بولاية إنديانا. 

من ناحية أخرى، دخلت فورد، في شراكة مع جنرال إلكتريك للرعاية الصحية، للتوسع في إنتاج أجهزة التنفس الصناعي، لدعم المرضى الذين يعانون من فشل في الجهاز التنفسي أو صعوبة في التنفس الناجمة عن مسببات الأمراض، كما تقوم فورد بتقييم شراكة منفصلة مع الحكومة البريطانية لصنع أجهزة تنفس جيدة إضافية، وعلاوة على ذلك، فإنها ستعمل مع 3M لزيادة القدرة على تصنيع أجهزة التنفس لتنقية الهواء.

وأعلن آخرون مثل فيات كرايسلر للسيارات وكيا عن خطط لصنع أقنعة الوجه في مصانعهم الآسيوية، وشركة BYD الصينية، التي أصبحت مؤخرًا أكبر صانع لأقنعة الوجه في العالم، حيث تنتج أكثر من خمسة ملايين قناع وجه يوميًا وسط تفشي فيروس كورونا.

الكلمات المفتاحية

مصنع فريمونت مصنع جيجا فيروس كورونا صناعة السيارات شركة تسلا تفشي الفيروس إيلون ماسك أجهزة التنفس الصناعي Gigafactory

أخبار تهمك

"الصحة" تعلن مفاجأة سارة بشأن كورونا

منذ ساعتين و 48 دقيقة

الأرصاد تحذر من طقس اليوم الخميس.. رياح مثيرة للرمال والأتربة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. كهربا يطلب العودة مجددا للزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

الطب البيطري يفجر مفاجأة حول قضية "القاهرة الجديدة": ليست ثعابين

منذ حوالي 10 ساعة

"أعضاء ذكرية حيوانية".. ننشر أقوال الصينيين المتهمين بشواء الثعابين

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. وزير الداخلية يتوعد

منذ ساعتين و 45 دقيقة

قرار مهم من وزير النقل لراحة المواطنين في "المترو"

منذ حوالي 5 ساعات

رمضان صبحي يصدم الأهلي ويكشف عن وجهته المقبلة

منذ يوم

بشرى سارة لأصحاب المعاشات

منذ ساعتين و 43 دقيقة

نجم الأهلي ممنوع من التحدث والواتساب يُنهي أزمته

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. إصابة أول فنانة مصرية بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 13 ساعة

مجزرة جديدة في الأهلي.. نجم جديد يقترب من الرحيل

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يجهز مفاجأة كبرى بشأن بديل حسام عاشور

منذ حوالي 11 ساعة

شاهد.. أول رد من محامية قتيل فيلا نانسي عجرم عن علاقتها بنجلها

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أمطار خفيفة على القاهرة والجيزة

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يصارع الزمالك على 3 صفقات نارية الصيف المقبل

منذ أقل من نصف ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انحصار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة ؟

هل تتوقع انحصار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة ؟

الأكثر قراءة
07:52 ص

عاجل.. كهربا يطلب العودة مجددا للزمالك

"الصحة" تعلن مفاجأة سارة بشأن كورونا

08:05 ص

عاجل.. إصابة أول فنانة مصرية بفيروس "كورونا"

09:59 م

مجزرة جديدة في الأهلي.. نجم جديد يقترب من الرحيل

06:29 م

الأرصاد تحذر من طقس اليوم الخميس.. رياح مثيرة للرمال والأتربة

07:16 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status