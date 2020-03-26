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العراق: تمديد حظر التجول الصحي لمدة 14 يوما في محافظة ميسان

الخميس 26/مارس/2020 - 10:26 ص
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العراق
العراق
وكالات
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أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الخميس، بأن السلطات العراقية قررت تمديد حظر التجول الصحي لمدة 14 يوما في محافظة ميسان.

 

سجلت وزارة الصحة العراقية، مساء اليوم الأربعاء، 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"؛ ليرتفع عدد الحالات المثبتة إلى 346 والوفيات إلى 29 حالة.

 

ودعت "الصحة العراقية" كافة المواطنين والذين يشكون من أعراض الإنفلونزا إلى مراجعة اقرب مؤسسة صحية وبأسرع وقت لتجنب تفاقم حالاتهم؛ حيث إن اغلب حالات الوفيات كانت بسبب تأخر المريض في مراجعة الذهاب إلى المؤسسة الصحية مما سبب تفاقم حالته الصحية وصعوبة علاجه.

 

وأكدت الوزارة على تواصل الجهود الكبيرة من قبل الكوادر المختبرية بالوزارة، وفي كافة دوائر الصحة لفتح اكبر عدد ممكن من المختبرات لنتمكن من إجراء فحوصات بصورة سلسة ودقيقة؛ حيث تم العمل في مختبرات البصرة والنجف والكرخ وسنتمكن خلال أسبوع واحد من افتتاح ثلاثة عشر مختبر معتمد من قبل وزارة الصحة، وبذلك ستقوم كل محافظة بفحص الحالات المشكوك فيها بنفس المحافظة.

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا حالات وفيات تمديد حظر التجول العراق

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