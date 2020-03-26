خبير جلدية: الموبايلات تنقل الكورونا

قال الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية، إن الهواتف المحمولة يمكن أن تكون ناقلة لعدوى فيروس كورونا، لافتا إلى أن الأبحاث أثبتت أن فيروس كورونا يعيش على الأسطح الزجاجية لعدة أيام.





وأوضح "الناظر"، خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن تطهير الهواتف المحمولة و"الآيباد" يكون بطريقتين إما بالمناديل المبللة وتحتوي على كحول، وأو قطنة مبللة بالكحول ويسمح بها الهاتف.





ونوه أستاذ الأمراض الجلدية، أستاذ الأمراض الجلدية، بأن نسبة 70% من الكحول هى المناسبة لقتل فيروس كورونا، مؤكدا أن البقاء في المنزل هو السلاح الأول للقضاء على فيروس كورونا.





أصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الثلاثاء، قرارا بحظر التجوال وتعليق حركة المواطنين وحركة النقل العام من الساعة السابعة حتى الساعة السادسة صباحا، بدأ اليوم الإربعاء تطبيق هذا القرار بشكل كامل بدعم من وزارة الداخلية كاجراء وقائي ضد للكورونا.





شمل القرار إغلاق المحلات التجارية من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحا، وإغلاقها بشكل كامل يومي الجمعة والسبت، وإغلاق كافة الملاهي والمقاهي وكافة المطاعم، على أن يقتصر العمل بها على نقل الطلبات مع تعليق خدمات الحكومة مثل الشهر العقاري والتأمينات والمرور لمدة أسبوعين.





لا تعتبر مصر هي أول دولة عربية تطبق حظر التجول، ونستعرض هنا دول عربية سبقت مصر في تطبيق حظر التجول.





1- تونس

في 18 مارس الماضي، قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، فرض حظر التجول من الساعة السادسة مساء إلى السادسة صباحا، في تشديد للإجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا.





وقررت تونس، إغلاق المساجد والمقاهي والأسواق، حيث طالب قيس سعيد في خطاب بثه التلفزيون، التونسيين إلى منع الخروج من المنزل، وأن يلزموا بيوتهم "إن هذا الأمر قد يكون لأيام معدودة".





2- الجزائر

أعلنت الجزائر، يوم أمس الثلاثاء فرض حظر التجول في العاصمة من السابعة مساء وحتى السابعة صباحًا، وغلق كامل لمدينة البليدة، مركز انتشار الفيروس في البلاد، ولمدة عشرة أيام، أعلنت السلطات الجزائرية أن سكان البليدة يحصلون على الغذاء والسلع الرئيسية عبر التسليم للمنزل





وكشفت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، في الجزائر يوم الاثنين الماضي، تسجيل 29 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع اجمالي المصابين إلى 230 شخص.





3- الأردن

أصدر العاهل الأردني الملك عبد الله، يوم السبت الماضي، مرسوما منح الحكومة سلطات لفرض حظر تجول ينفذه الجيش، وتقيد الحريات المدنية والسياسية، وأغلقت المتاجر والمخابز والصيدليات، إغلاق كامل، وانتشر الجيش في جميع البلاد وحذر من أن أى شخص يغادر منازله يواجه السجن لمدة عام.





وقال عمر الرزاز رئيس الوزراء الأردني، إن الحكومة تسمح للناس بمغادرو منازلهم لشراء البقالة في المتاجر الصغيرة لتسهيل الحياة ابتداء من اليوم الأربعاء من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة السادسة مساء.





4- السعودية

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أوامر بتشديد حظر التجول في المملكة من خلال تمديد الحظر في الرياض ومكة والمدينة ليبدأ الساعة الثالثة عصرا بدل السابعة مسا.





قررت السعودية تشديد الحظر الجزئي للتجول في أنحاء البلاد، ويقضي هذا القرار بمنع الدخول أو الخروج من الرياض ومكة والمدينة بالإضافة إلي منع الانتقال بين مناطق المملكة.



